Toluca

Everardo López y la actualidad de Marcel Ruiz: “Se siente bien dentro del campo y lo demuestra”

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

El futbolista del Toluca asegura que su compañero se encuentra en buenas condiciones a pesar de la lesión de ligamentos

El nombre de Marcel Ruiz suena por todos lados, tras no aparecer en la lista de convocados a la selección mexicana que recientemente dio a conocer Javier Aguirre para el Mundial 2026.

Una lesión en los ligamentos lo puso en jaque. Sin embargo, el jugador del Toluca decidió no operarse para intentar buscar un lugar en el Tricolor, el cual no llegó. El golpe fue duro, pero continúa su actividad con los Diablos Rojos en Liga MX y Concacaf Champions Cup, jugado noventa minutos en el partido de ida de las semifinales del torneo internacional con un buen rendimiento.

“Marcel es justamente lo que demuestra en la cancha, está muy bien, se siente bien, está tranquilo y eso es lo importante también, que él se sienta bien dentro del campo y lo demuestra. Yo lo veo perfectamente bien y él se siente bien también”, señaló Everado López, compañero de Marcel en los escarlatas, tras finalizar el juego en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde cayeron 2-1 ante el LAFC.

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