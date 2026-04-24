¡Frustración total! Así fue la noche de la Hormiga González vs Necaxa

Armando ‘La Hormiga’ González vivió una noche intensa en el Estadio Victoria durante el empate entre Chivas y Necaxa, en un partido donde todas las miradas estaban puestas sobre el delantero mexicano. Desde el calentamiento, el atacante mostró actitud, liderazgo y concentración, buscando mantenerse en la cima de goleo en la recta final del Clausura 2026.

Ya en el terreno de juego, González fue constante en su movilidad, pidiendo el balón, generando opciones y tratando de marcar diferencia en el área rival. Sin embargo, el partido no le dio facilidades: el estado del césped le jugó en contra con constantes resbalones, mientras que la marca de Alexis Peña fue permanente, limitando sus espacios y obligándolo a buscar alternativas fuera del área.

A lo largo del encuentro, La Hormiga también dejó ver su frustración ante la falta de oportunidades claras y algunas decisiones arbitrales, sin dejar de participar incluso en labores defensivas. Su salida del campo marcó el cierre de una actuación ríspida, en lo que fue su penúltimo partido antes de reportar con la selección mexicana de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

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