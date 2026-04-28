Bajas por la selección mexicana golpearían a Chivas antes de enfrentar a Tigres en la Liguilla

Las Chivas viven días clave entre la Liguilla y la actividad de la selección mexicana. Varios jugadores del Rebaño, que fueron convocados de manera recurrente por Javier Aguirre, ya se alistan para el llamado, lo que ha provocado movimientos importantes dentro del plantel. Mientras tanto, el grupo mantiene la concentración en el duelo de cuartos de final de la Liguilla por el título del Clausura 2026 ante los Tigres de la UANL, aunque con la certeza de que habrá ausencias relevantes.

Por un lado, los futbolistas considerados por la selección ya comienzan a cambiar el chip. Tras la actividad con el club, algunos tendrán días de descanso antes de reportar la siguiente semana en el Centro de Alto Rendimiento, donde iniciarán la preparación para los próximos partidos amistosos del combinado nacional. Esta situación obliga a los equipos de la Liga MX a reorganizarse en plena fase decisiva del torneo.

En el caso de Chivas, Gabriel Milito confirmó que aprovechará estos días para recuperar piezas que no habían estado disponibles. Jugadores como José Castillo y Ángel Sepúlveda podrán reincorporarse, además de la llegada de Sergio Aguayo, quien apunta a tomar un rol importante ante la salida de Armando González rumbo a la selección. Así, el equipo rojiblanco se enfoca en el choque ante Tigres, consciente de que las convocatorias impactarán directamente en su once titular.

TE PUEDE INTERESAR