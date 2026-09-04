¡Susto en el debut de Santi Gimenez! Victor Froholdt pierde el conocimiento tras fuerte golpe

El partido del Porto vs Moreirense quedó suspendido durante unos minutos tras la activación del protocolo de conmoción cerebral en la Liga de Portugal

El triunfo 2-1 del FC Porto sobre el Moreirense en la jornada 5 de la Primeira Liga y el debut de Santiago Gimenez, quedaron marcados por un momento de preocupación en el Estádio do Dragão. Victor Froholdt tuvo que recibir atención médica tras sufrir una fuerte colisión con Guilherme Liberato, jugador del Moreirense. El futbolista de los Dragones perdió el conocimiento tras el impacto y fue retirado del terreno de juego en camilla, ante la preocupación de sus compañeros y de los aficionados presentes.

A raíz del incidente, el encuentro tuvo una breve interrupción y el Porto recurrió a una sustitución adicional bajo el protocolo vigente para casos sospechosos de conmoción cerebral. Seko Fofana ingresó en lugar de Froholdt para ocupar su posición en el cierre del partido. Más allá del resultado y de la remontada del conjunto portugués, el episodio puso la atención sobre la salud del futbolista tras un golpe que requirió atención médica inmediata. El jugador salió del terreno de juego en camilla, en medio del aplauso de los fanáticos presentes.

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