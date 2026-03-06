¿Qué equipos prefieren los jugadores de Santa Fe en el grupo de Copa Libertadores?

El ‘Primer Campeón’ está instalado en fase de grupos, después de haber sido campeón de la Liga BetPlay 2025-I.

Jugadores de Santa Fe festejan / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe comenzó con pie derecho el 2026. El cuadro ‘Cardenal’ venció contundentemente 4-1 a Junior en el global de la Superliga y conquistó su quinto trofeo de esta competición, siendo el más supercampeón del país. No obstante en Liga la pasa mal, en 9 presentaciones únicamente cuenta con 10 unidades y está con ‘respirador artificial’ para clasificar a cuadrangulares.

Sin embargo el profesor Pablo Repetto tiene varios días de trabajo con sus jugadores desde el partido contra Nacional, hasta el duelo con Alianza el próximo 14 de marzo en El Campín. El equipo carece de soluciones deportivas y especialmente los que entran desde el banco no han podido engranar.

Pero cabe mencionar que el gran reto del equipo para este año, es la disputa de la Copa Libertadores desde la fase de grupos y desde ya los jugadores palpitan lo que será el sorteo del próximo jueves 19 de marzo, en el que el ‘Primer Capeón’ está en el bombo 3 del certamen. En un reto de redes sociales, algunos se atrevieron a dar sus rivales preferidos.

Hugo Rodallega: “No, no el que sea. Yo quiero conocer La Bombonera, porque representa a Boca Juniors, pero de resto con el que sea. Contra Cerro (Porteño) puede ser, porque el profe Bava dejó su historia acá”, aseguró en diálogo con Daniel Sánchez.

Daniel Torres: “Boca está porque no he ido a La Bombonera. Cualquiera que juegue en el Maracaná también me gustaría porque allí no he podido jugar. Cerro para enfrentar al profe Jorge”

Iván Scarpeta: “Boca, Fluminense y quizá Cerro Porteño, ya ustedes saben quiénes están por allá, jajajaja”.

Emanuel Olivera: “Peñarol, Boca. Los brasileros no me convencen, vamos con Platense porque si vamos a Argentina es un rival duro…”.

Andrés Mosquera Marmolejo: “Se pone complicado porque uno a veces se pone muy exigente y el Presidente puso la vara muy alta. No me atrevo a tirarme con 3, pero ojalá nos toque con un buen grupo en el que podamos hacer las cosas muy bien. Al hincha le gusta medirse con buenos rivales y que nos puedan acompañar”.

