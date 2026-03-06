Para Jesús Garza, el Clásico Regio con técnicos ex leyendas, tendrá un sazón diferente

El lateral mexicano desconoció si será el último derbi de André Pierre-Gignac con los felinos

El duelo de la jornada se celebrará en Nuevo León | Imago7

Para Jesús Garza, elemento de los Tigres, el Clásico regiomontano de esta jornada 10 del Clausura 2026 tendrá un sabor diferente, al contar con dos ex leyendas en los banquillos.

El lateral felino destacó la importancia de obtener los tres puntos ante Rayados, habiendo trabajado los puntos débiles. “Yo en mi punto personal, lo veo muy, muy bien, porque es un sazón diferente. Como son dos leyendas de los dos equipos, creo que eso hace que sea un sazón más prendido el ambiente.

Como dices tú es un partido muy importante para la ciudad, para el equipo. Creo que estamos trabajando para ello, vamos a salir como todo el torneo, con todas las ganas trabajando día a día y mañana va a ser un gran día”, comentó.

Bajo esta misma línea, Garza detalló qué méritos tiene la plantilla universitaria para obtener la victoria el próximo sábado en el “Volcán”. “Yo creo que la garra, la garra que nos caracteriza como equipo como lo hemos demostrado en torneos anteriores, que estamos abajo y de la nada subimos como espuma. Pero bueno, te lo digo, con base de trabajo, confiar en el trabajo que Guido nos pide para enfrentar todos esos partidos“, añadió

¿El último y nos vamos?

El seleccionado mexicano terminó la charla aclarando no saber la situación de André Pierre-Gignac, quien podría disputar su último clásico con la casaca auriazul.

“Sí, la verdad no sé, no sé ese tema, no sé nada de que sea el último pero como lo dices tú creo que Gignac es una leyenda aquí en el equipo pero depende, si fuese el último. Yo creo que sí sería especial, desconozco el tema pero yo creo que conozco a André y va a dar lo mejor de él y a todos“, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: