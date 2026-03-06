Oficial: Deportivo Pereira se muda a Yopal por el resto del semestre

El Estadio Santiago de las Atalayas volverá a tener fútbol profesional tras la confirmación del ‘Matecaña’.

Deportivo Pereira en la Liga BetPlay | Vizzor

Giro inesperado al destino del Deportivo Pereira. El ‘Matecaña’ no pasa por su mejor momento deportivo, ya que ocupa los últimos lugares y ni ha podido sumar de a tres en lo corrido del campeonato, pasadas nueve jornadas. Cabe anotar que, mientras el estadio Hernán Ramírez Villegas pasa por refacciones, le toca buscar otra casa temporal después de su periplo por Armenia.

El club fue acogido por la capital quindiana, pero en la reciente actuación de local, donde el equipo igualó 2-2 ante Pasto, se dieron altercados entre las aficiones de la escuadra aurirroja y el Deportes Quindío. Infortunadamente, esas disputas sin sentido cobraron la vida de un hinchada el pasado 20 de febrero.

Tras esa situación de orden público, Armenia le cerró las puertas al equipo. Sonaron otras plazas, como Palmira, Yumbo y Cartago. Sin embargo, todo está listo para que la institución se mude al otro lado del país, en la futbolera Yopal de Casanare. En dicha plaza han jugado como locales el Cúcuta Deportivo y Alianza Petrolera en Primera División.

Pereira jugará como anfitrión en Yopal

En una reunión de las autoridades con un delegado de la Dimayor, revisando las condiciones del Estadio Santiago de las Atalayas (con más de 10 mil espectadores en su aforo), parece que cumplió con los requerimientos. De este modo, Pereira anunció en redes sociales la oficialidad de su traslado.

“El estadio Santiago de las Atalayas de la ciudad de Yopal será, de manera temporal, la sede del Deportivo Pereira para los partidos que restan del primer semestre de 2026 y esperamos ansiosamente regresar a nuestro majestuoso Hernán Ramírez Villegas en el segundo semestre”, fue el pronunciamiento del ‘Matecaña’.

Al no tener las luminarias, todo indica que Pereira deberá jugar sus partidos de día. Le quedan juegos clave, como el clásico ante Once Caldas y el duelo ante Atlético Nacional que siempre convoca miradas. El debut del equipo, en los Llanos, será el domingo 15 de marzo frente a las Águilas Doradas sobre las 3:00 de la tarde (hora COL).

