¡Polémica en el Akron! Rodrigo López se salva de la tarjeta roja por una dura entrada

El silbante dejó continuar las acciones del compromiso y el VAR en ningún momento lo llamó para revisar la jugada

Rodrigo López se salvó de ver la tarjeta roja | @Chivas

El primer tiempo del partido entre Chivas y Pumas en el Estadio Akron, por la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tiene a los Universitarios con una cómoda ventaja de dos goles, pero la polémica arbitral no se hizo esperar en este compromiso de alto calibre.

En los primeros instantes del encuentro, concretamente al minuto 7, Rodrigo López y Rubén González fueron en busca del balón cerca del medio campo, siendo el hombre de los auriazules quien controló el esférico con la parte externa del pie derecho, ganándole el espacio a su rival.

Sin embargo, por la inercia del movimiento terminó dejándole una plancha en la pierna del Oso González, quien inmediatamente gritó por el dolor y se fue directamente al piso. El silbante Ismael López Piñuelas estuvo en todo momento cerca de la acción y dejó seguir la jugada por unos instantes.

Aunque el pisotón fue claro por parte del futbolista de los Pumas, el árbitro en ningún momento fue llamado por el VAR para revisar la acción y solo mostró la cartulina amarilla, siendo la primera de las cinco que se mostraron en los primeros 45 minutos.

🚨🟥 Increíble. Roja del tamaño del Akron por esta entrada con los tachones del jugador de @PumasMX que primero pisa al Oso Gonzalez de @Chivas y después se lleva el balón.

El VAR en la calle y el arbitro frente a la jugada igual. pic.twitter.com/fFky5rWvHo — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 6, 2026

González tuvo que ser atendido por dicha entrada a la altura del tobillo, dado que tuvo los tachones de frente. Al final, no pasó a mayores la falta del hombre de la Ciudad de México y continuaron las acciones pese a los reclamos de los futbolistas del cuadro tapatío.

Por si esto fuera poco, minutos después cayó la primera anotación de los Pumas, siendo Uriel Antuna el autor del gol que puso al frente en el marcador a los felinos.

Los de Azul y Oro buscan vencer a Chivas en Guadalajara por primera vez en siete años, luego de la victoria obtenida en la jornada 12 del Apertura 2018. En dicha ocasión cortó una racha negativa de 32 años sin poder derrotar al Rebaño Sagrado en suelo tapatío, desde el año 1982.

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