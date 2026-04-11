Ser sede de un Mundial: el privilegio que solo unos cuantos países han alcanzado

La FIFA impone requisitos estrictos que limitan a pocos países la posibilidad de organizar un Mundial, convirtiéndolo en un privilegio exclusivo



El Estadio Azteca será sede mundialista | Imago 7

Organizar una Copa del Mundo como la que se avecina en 2026 no es una tarea sencilla. Más allá del espectáculo deportivo, la FIFA exige una serie de requisitos estrictos en infraestructura, logística, seguridad y capacidad operativa que limitan considerablemente el número de países capaces de asumir el reto de ser anfitriones.

Estadios de primer nivel, redes de transporte eficientes, disponibilidad hotelera, conectividad internacional y garantías económicas forman parte de una lista de condiciones que no todos los países pueden cumplir. Por ello, a lo largo de la historia, únicamente 18 naciones de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA han tenido la oportunidad de albergar el torneo. Esto representa apenas el 8.5 por ciento del total de miembros, lo que confirma que ser sede de una Copa del Mundo es un privilegio reservado para una minoría.

La tendencia se mantiene incluso cuando se observa a los equipos clasificados para la edición de 2026. De las 48 selecciones que participarán en el torneo, solo 16 han sido sede al menos una vez. Entre ellas destacan potencias como Francia, Brasil y Alemania, que han organizado la Copa del Mundo en dos ocasiones, consolidando su peso histórico dentro del futbol internacional.

En el caso de Estados Unidos,el Mundial de 2026 marcará su segunda experiencia como anfitrión, tras la edición de 1994. Por su parte, México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo,después de las ediciones de 1970 y 1986, consolidando su lugar como una de las sedes más recurrentes en la historia del torneo.

Incluso selecciones con gran tradición mundialista, como Italia, que no logró clasificar a la edición de 2026, forman parte de este grupo selecto. El país europeo fue sede en 1934 y 1990, dejando huella en distintas etapas del desarrollo del torneo.

Ser anfritión no da el éxito en el Mundial

Sin embargo, ser anfitrión tampoco garantiza el éxito deportivo. A lo largo de la historia, solo ocho selecciones han logrado disputar la final en condición de locales. De ellas, únicamente seis consiguieron coronarse campeonas en casa: Uruguay en 1930, Italia en 1934, Inglaterra en 1966, Alemania en 1974, Argentina en 1978 y Francia en 1998.

Los otros dos casos reflejan lo difícil que es aprovechar la localía en el escenario más exigente del futbol. Brasil, en 1950, perdió la final ante Uruguay en el histórico “Maracanazo”, mientras que Suecia cayó en 1958 frente a una brillante selección de Brasil liderada por Pelé.

La expansión del torneo hacia 48 selecciones promete una mayor inclusión dentro del terreno de juego. Sin embargo, fuera de él, en el mapa de sedes, los cambios han sido mucho más limitados. La infraestructura, la inversión y la capacidad organizativa siguen marcando una barrera difícil de superar para la mayoría de los países.

Así, mientras millones de aficionados celebran el futbol en cada rincón del planeta, solo unos cuantos países pueden decir que, alguna vez, fueron el escenario donde el mundo entero puso la mirada.

Países clasificados al Mundial 2026 que han sido sede

Uruguay – 1930

Italia – 1934 y 1990

Francia – 1938 y 1998

Brasil – 1950 y 2014

Suiza – 1954

Suecia – 1958

Inglaterra – 1966

México -1970 y 1986 *

Alemania – 1974 y 2006

Argentina -1978

España – 1982

Estados Unidos – 1994 *

Corea – 2002 **

Japón – 2002 **

Sudáfrica – 2010

Qatar – 2022

* México y Estados Unidos serán sede en 2026

** Sede conjunta

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