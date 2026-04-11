Querétaro vs Necaxa en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 14

Sigue en vivo el duelo entre Gallos y Rayos que buscan sumar puntos en el cierre del torneo

Queretaro vs Necaxa en vivo online | Claro Sports

Liga MX: alineaciones confirmadas del Querétaro vs Necaxa para la jornada 14, al momento

Estas son las alineaciones confirmadas de Querétaro vs Necaxa:

Querétaro: José Hernández, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte, Daniel Parra, Carlo García, Santiago Homenchenko, Jhojan Julio, Jean Unjanque, Ali Ávila, Mateo Coronel.

Necaxa: Luis Unsain, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian Calderón, Raúl Martínez, Kevin Gutiérrez, Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz, Tomas Badaloni, Ricardo Monreal.

¿Dónde ver en vivo el Querétaro vs Necaxa? Canales de TV y transmisión streaming

El duelo entre Querétaro y Necaxa se podrá seguir a través de FOX One. Puedes seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports. En Estados Unidos será por Fox Deportes

Antecedentes del Querétaro vs Necaxa y últimos resultados en la Liga MX

En los últimos cinco enfrentamientos entre Necaxa y Querétaro, ambos equipos han tenido actuaciones diversas, con un leve dominio de los de Aguascalientes. Aquí están todos los detalles de los partidos más recientes:

Necaxa 3-1 Querétaro | 18 de julio de 2025 Necaxa 2-0 Querétaro | 28 de marzo de 2025 Querétaro 0-0 Necaxa | 27 de septiembre de 2024 Necaxa 1-1 Querétaro | 2 de mayo de 2024 Querétaro 1-1 Necaxa | 16 de febrero de 2024

Clausura 2026: horario del partido Querétaro vs Necaxa hoy 11 de abril de 2026

El partido entre Querétaro vs Necaxa dará inicio a las 17:00 horas tiempo de la Ciudad de México en el Estadio La Corregidora. En Estados Unidos será a las 19:00 horas, tiempo del Este y 16:00 horas del Pacífico.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De acuerdo a la casa de apuestas Caliente, los momios del partido entre Querétaro vs Necaxa están de la siguiente forma:

Querétaro FC: +130

Empate: +230

Club Necaxa: +200

Querétaro vs Necaxa EN VIVO

¡Arranca la actividad sabatina en la Liga MX! El Estadio La Corregidora será el escenario de un duelo clave en la jornada 14 del Clausura 2026, donde Querétaro FC recibe a Necaxa en un partido con mucho en juego.

Los Gallos Blancos intentarán hacer valer la localía para salir del fondo de la tabla y mantenerse con vida en la pelea por un lugar en la Liguilla, apoyados en una racha reciente que, aunque no ha sido brillante, sí les ha permitido sumar puntos importantes. Enfrente tendrán a unos Rayos que llegan en mejor momento, con resultados positivos que los han acercado a la zona de clasificación y con la motivación de seguir escalando posiciones.

Con la recta final del torneo cada vez más cerca, ambos equipos saben que dejar puntos en el camino puede ser decisivo. Se espera un encuentro intenso, con dos escuadras que saldrán a buscar esos tres puntos que pueden marcar su destino en el campeonato. Sigue aquí el minuto a minuto de este enfrentamiento en Claro Sports.

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