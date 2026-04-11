Champions, Concachampions y los títulos que faltan por definirse antes del Mundial

El cierre del calendario rumbo al Mundial 2026 define títulos en México y Europa, mientras selecciones ajustan detalles con amistosos clave antes del debut

Así cierra la temporada futbolística previo a la gran cita | Imago7

De aquí al arranque del Mundial 2026, el calendario se aprieta al máximo. En menos de dos meses se cerrará la fase regular del Clausura 2026, caerán los títulos de Liga MX, Europa League, Conference League, Champions League y Concachampions, y varias selecciones jugarán sus últimos ensayos antes de presentarse en la gran cita. Estos son los partidos más importantes para terminar la temporada y prepararse para la gran cita del verano.

Abril: se cierra la carrera en Liga MX

24 al 26 de abril — final de la temporada regular del Clausura 2026 de la Liga MX. Será el corte definitivo de la tabla y el punto en el que quedará armado el camino hacia la Liguilla; además, el calendario del torneo marca que después vendrán cuartos de final del 2 al 10 de mayo y semifinales del 13 al 17 de mayo.

Mayo: arrancan los títulos y los primeros exámenes de selecciones

20 de mayo — final de la Europa League | Sede: Beşiktaş Park, Estambul. Es el primer gran trofeo europeo de este cierre de curso y marca el comienzo de la recta final de definiciones internacionales.

Es el primer gran trofeo europeo de este cierre de curso y marca el comienzo de la recta final de definiciones internacionales. 21 y 24 de mayo — final del Clausura 2026 de la Liga MX | La ida está programada para el 21 de mayo y la vuelta para el 24 de mayo , en la serie que entregará el título del fútbol mexicano antes del Mundial.

La ida está programada para el y la vuelta para el , en la serie que entregará el antes del Mundial. 22 de mayo — México vs Ghana. Será el primer amistoso confirmado del Tri en su cierre de preparación; un rival de potencia física que sirve para medir ritmo, duelos y reacción antes de entrar a la fase final del plan mundialista.

Será el del Tri en su cierre de preparación; un rival de potencia física que sirve para medir ritmo, duelos y reacción antes de entrar a la fase final del plan mundialista. 27 de mayo — final de la Conference League | Sede: Leipzig Stadium, Leipzig. La tercera gran final UEFA completa una semana cargada de coronaciones en Europa.

La tercera gran final UEFA completa una semana cargada de coronaciones en Europa. 30 de mayo — final de la Champions League | Sede: Puskás Aréna, Budapest. La cita más pesada del calendario de clubes en Europa caerá a menos de dos semanas del arranque del Mundial.

La cita más pesada del calendario de clubes en Europa caerá a menos de dos semanas del arranque del Mundial. 30 de mayo — final de la Concachampions | Sede: por definir. Concacaf confirmó que la final será el sábado 30 de mayo y que se disputará a partido único , así que ese día también se resolverá al campeón de la región.

Concacaf confirmó que la final será el y que se disputará a , así que ese día también se resolverá al campeón de la región. 30 de mayo — México vs Australia. Es el segundo amistoso confirmado del Tri y uno de los más útiles por estilo: Australia suele exigir en intensidad, juego directo y disputa aérea.

Es el segundo amistoso confirmado del Tri y uno de los más útiles por estilo: Australia suele exigir en intensidad, juego directo y disputa aérea. 31 de mayo — Alemania vs Finlandia. Alemania tiene agendado este amistoso como una de sus últimas pruebas antes del torneo, un juego pensado para ajustar automatismos y carga física.

Alemania tiene agendado este amistoso como una de sus últimas pruebas antes del torneo, un juego pensado para ajustar automatismos y carga física. 31 de mayo — Estados Unidos vs Senegal. El coanfitrión tendrá un examen de mucho nivel ante una selección africana consolidada, en otro amistoso claramente armado con lógica mundialista.

El coanfitrión tendrá un examen de mucho nivel ante una selección africana consolidada, en otro amistoso claramente armado con lógica mundialista. 31 de mayo — Japón vs Islandia. La JFA confirmó este duelo como parte del Kirin Challenge Cup 2026 , una de las últimas ventanas competitivas de Japón antes de viajar al Mundial.

La JFA confirmó este duelo como parte del , una de las últimas ventanas competitivas de Japón antes de viajar al Mundial. 31 de mayo — Brasil vs Panamá. Brasil lo planteó como su despedida ante su afición antes del viaje rumbo a la Copa del Mundo.

Junio: últimos ajustes antes de la gran cita

1 de junio — Canadá vs Uzbekistán. Canadá, otro de los anfitriones, tiene confirmado este amistoso como parte de su Road to 2026 .

Canadá, otro de los anfitriones, tiene confirmado este amistoso como parte de su . 2 de junio — Croacia vs Bélgica. Es uno de los cruces más atractivos del bloque previo al Mundial: dos selecciones con peso competitivo y jugadores de élite afinando detalles.

Es uno de los cruces más atractivos del bloque previo al Mundial: dos selecciones con peso competitivo y jugadores de élite afinando detalles. 3 de junio — Países Bajos vs Argelia. La Oranje lo anunció como partido de despedida hacia el Mundial, con un rival incómodo y físicamente exigente.

La Oranje lo anunció como hacia el Mundial, con un rival incómodo y físicamente exigente. 4 de junio — Francia vs Costa de Marfil. Francia confirmó este amistoso como parte de su preparación para la Copa del Mundo, ante una selección africana también clasificada.

Francia confirmó este amistoso como parte de su preparación para la Copa del Mundo, ante una selección africana también clasificada. 4 de junio — México vs Serbia. Será el último partido de preparación del Tri antes de su debut mundialista, así que pinta como la prueba más cercana al once y al ritmo de competencia real.

Será el del Tri antes de su debut mundialista, así que pinta como la prueba más cercana al once y al ritmo de competencia real. 5 de junio — Canadá vs Irlanda. Canada Soccer lo presentó como su final send-off match , es decir, el ensayo de despedida antes del torneo.

Canada Soccer lo presentó como su , es decir, el ensayo de despedida antes del torneo. 6 de junio — Brasil vs Egipto. La CBF lo definió como el último rival de Brasil antes de su estreno en el Mundial.

La CBF lo definió como el en el Mundial. 6 de junio — Estados Unidos vs Alemania. El USMNT tendrá aquí su prueba más fuerte , un choque grande para medir verdadero nivel competitivo antes de abrir la Copa.

El USMNT tendrá aquí su , un choque grande para medir verdadero nivel competitivo antes de abrir la Copa. 6 de junio — Inglaterra vs Nueva Zelanda. Inglaterra confirmó dos amistosos en Florida y este será el primero, útil para soltar piernas y ordenar la base del equipo.

Inglaterra confirmó dos amistosos en Florida y este será el primero, útil para soltar piernas y ordenar la base del equipo. 6 de junio — Argentina vs Honduras. La AFA ya tiene publicado que la campeona del mundo jugará amistosos ante Honduras e Islandia antes del Mundial.

La AFA ya tiene publicado que la campeona del mundo jugará amistosos ante antes del Mundial. 8 de junio — Perú vs España. La RFEF confirmó que será el último amistoso de España antes del arranque de la Copa del Mundo.

La RFEF confirmó que será el antes del arranque de la Copa del Mundo. 9 de junio — Argentina vs Islandia. Será la segunda y última prueba argentina antes de salir a defender el título.

Será la segunda y última prueba argentina antes de salir a defender el título. 10 de junio — Portugal vs Nigeria. La federación portuguesa lo definió como el último test de la selección antes del Mundial 2026.

La federación portuguesa lo definió como el de la selección antes del Mundial 2026. 10 de junio — Inglaterra vs Costa Rica. Es el cierre de la preparación inglesa en Estados Unidos y su último ensayo antes de entrar al torneo.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El Mundial 2026 inicia el jueves 11 de junio de 2026. De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, el partido inaugural será México vs Sudáfrica, en la apertura del Grupo A.

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