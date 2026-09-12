Malagón se equivoca con la sub 21 de América y regala un gol ante Cruz Azul

El guardameta se encuentra en el proceso de recuperación tras la lesión que lo dejó fuera del la Copa del Mundo con México

Malagón regala un gol ante Cruz Azul | Imago7

Luis Ángel Malagón continúa con su proceso de regreso a las canchas después de la grave lesión que sufrió meses atrás, aunque su participación con el América sub 21 volvió a dejar una jugada que generó cuestionamientos alrededor del guardameta.

El arquero mexicano tuvo un error durante el encuentro frente a Cruz Azul en las instalaciones de La Noria. Malagón perdió el control de una pelota en la salida y permitió que Iñigo Cuesta le robara la posesión, para después definir y poner el 1-0 a favor de La Máquina.

La equivocación llegó durante la primera mitad de un partido que forma parte del proceso que lleva el portero para recuperar ritmo competitivo. América ha utilizado la categoría Sub-21 para darle minutos de manera progresiva después del largo periodo que pasó alejado de la actividad.

Pese al tanto recibido, el conjunto azulcrema consiguió reaccionar y terminó remontando el marcador. América sub 21 se impuso 2-1 a Cruz Azul, por lo que el error de Malagón no evitó que su equipo terminara llevándose los tres puntos.

ASÍ FUE LA ANOTACIÓN DE ÍÑIGO CUESTA PARA ABRIR EL MARCADOR EN LA SUB21. pic.twitter.com/5QkCEqrA7R — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 12, 2026

Esta no es la primera acción reciente que pone al guardameta bajo la lupa. Días atrás, durante la Jornada 6, también fue cuestionado por una salida ante Puebla en la que no consiguió llegar a tiempo al balón y permitió que el atacante rival ganara la posición.

Malagón busca dejar atrás una lesión que tuvo consecuencias importantes en sus planes para este año. El 10 de marzo, durante un partido de la Concacaf Champions Cup, sintió una molestia al intentar realizar un despeje y tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera mitad.

Las imágenes de aquella noche mostraron al portero con evidente dolor mientras era retirado del campo en camilla. Posteriormente, fue sometido a una cirugía en Guadalajara por el doctor Luis Carlín, procedimiento que confirmó que no podría participar con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Ahora, el objetivo de Malagón es recuperar poco a poco sus sensaciones bajo los tres postes y volver a competir al máximo nivel. Su participación con el América sub 21 forma parte de ese camino rumbo a encontrar su mejor versión para regresar al primer equipo.

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