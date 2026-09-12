David Alonso la saca barata: actuará en el GP de San Marino tras duro accidente en la clasificación

El piloto del Aspar Team sufrió un aparatoso choque, pero dio un parte de tranquilidad después de la jornada.

David Alonso en clasificación del GP de San Marino | Andreas SOLARO / AFP

Respira profundo David Alonso a pesar de un día difícil este sábado, donde participó en la jornada de clasificación para el Premio de San Marino en Moto2. Tendrá que remontar posiciones al caer en la parte baja de la parrilla, pero increíblemente termina siendo un premio para él, ya que zafó lo peor tras sufrir un duro accidente en la pista.

Senna Agius terminó como el ganador de la pole position de cara al domingo. Se exhibió al lograr un registro de 1:33.718, venciendo a Daniel Holgado y Ángel Piqueras. Eso sí, pasó de todo en un recorrido frenético.

Luego de quedar en el podio del GP de Aragón, asaltando el tercer lugar, buscaba estirar su buena racha en San Marino. Justo en el final, sobre la curva 10 en el circuito de Misano, perdió el control de su motocicleta al colapsar rumbo al suelo. Su colega Alberto Ferrández fue el protagonista del suceso.

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El accidente de David Alonso

Las imágenes fueron impactantes de entrada. Alonso iba a rueda de Ferrández, pero al percatarse del contratiempo del rival, infortunadamente, no pudo evitar la inercia y cayó al suelo. Los dos, por fortuna, pudieron levantarse por sus propios medios.

BIG crash for Alberto Ferrandez and David Alonso 💥



Thankfully they are both up 👀#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/COKy8P8fDx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2026

“Estoy bien, que es lo importante, y tengo todo claro para mañana. Me he encontrado con dos pilotos que no han hecho lo correcto. Al ponerse en medio intentando seguir nuestro ritmo, uno de ellos se ha caído porque no tendría las gomas con la temperatura correcta. No he podido esquivarlo”, reseñó Alonso después de la carrera.

El accidente le costó tener una buena posición, aunque pasa a un segundo plano al salir ileso. Partirá en la 17° colocación, hecho que le obligará a buscar una remontada que no es extraña en su historial. No cabe duda de que se convirtió en un experto en actuar bajo presión.

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La mesa está servida para el domingo 13 de septiembre. Alonso y compañía correrán a las 5:15 de la mañana (hora COL) en una de las pistas más exigentes del año. Serán 16 curvas en total en una programación estipulada a 22 vueltas. El corredor de raíces colombianas buscará su noveno podio desde que milita en Moto2.

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