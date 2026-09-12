Necaxa anuncia la salida de Martín Varini tras cinco partidos sin ganar

La derrota ante Puebla terminó la etapa del uruguayo, quien deja a los Rayos con ocho victorias, cinco empates y 14 derrotas

Los Rayos anunciaron la salida de su entrenador | Imago 7

Necaxa anunció el fin de la etapa de Martín Varini al frente del primer equipo después del complicado momento que atraviesan los Rayos en el Apertura 2026. El club confirmó este sábado la salida del entrenador uruguayo, apenas un día después de la derrota 0-1 frente al Puebla en el Estadio Victoria.

“Martín Varini deja de ser Director Técnico del Primer Equipo, con lo que concluye su etapa con Club Necaxa”, informó la institución a través de un comunicado. La directiva también destacó el trabajo del estratega y de su cuerpo técnico durante los meses que permanecieron al frente del conjunto hidrocálido.

“El club agradece a Martín Varini y a su cuerpo técnico el trabajo realizado durante su etapa en Necaxa, así como el profesionalismo, compromiso y liderazgo mostrados al frente del equipo”, señaló el comunicado. Necaxa también reconoció “la disposición y responsabilidad” con la que representaron a la institución y les deseó éxito en sus próximos proyectos.

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Varini llegó al futbol mexicano en noviembre de 2024 para dirigir a Juárez y, un año después, dio el salto a Necaxa. En diciembre de 2025 tomó oficialmente el control de los Rayos de cara al Clausura 2026, torneo en el que el equipo finalizó en la posición 15 con apenas 18 unidades.

El comienzo del Apertura 2026 parecía ofrecer un escenario distinto, luego de que Necaxa abriera el campeonato con victorias consecutivas frente al Atlante y Monterrey. Sin embargo, el impulso duró poco y, desde aquel triunfo frente al conjunto regiomontano, los Rayos no han vuelto a ganar en Liga MX.

La situación tampoco mejoró durante la Leagues Cup. El cuadro rojiblanco cayó frente a Chicago y Philadelphia, resultados que provocaron que llegara eliminado al último encuentro de la fase de grupos, en el que finalmente consiguió derrotar a New York City.

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La presión aumentó con una racha de cuatro derrotas y dos empates después de aquella victoria frente a Rayados. El golpe definitivo llegó este jueves ante Puebla, cuando Mathías Thomas apareció al minuto 90+3 con un disparo desde fuera del área para darle a La Franja el triunfo 0-1 y extender a cinco partidos la racha de Necaxa sin conseguir una victoria.

Varini deja a los Rayos con un balance total de ocho victorias, cinco empates y 14 derrotas durante su etapa en el club, es decir, perdió más partidos de los que logró sumar entre triunfos y empates. Necaxa adelantó que “en los próximos días” dará a conocer, mediante sus canales oficiales, quién asumirá la dirección técnica del primer equipo.

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