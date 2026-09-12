Benfica vs Gil Vicente en vivo: horario y dónde ver la Jornada 6 de la Liga de Portugal 2026

Las Águilas llegan como sublíderes con 13 puntos y buscan acercarse al liderato ante un Gil Vicente que suma siete unidades

Benfica vs Gil Vicente, horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

Benfica vuelve a la actividad en la Liga de Portugal con la posibilidad de dar otro paso hacia la cima de la clasificación. El conjunto lisboeta recibirá a Gil Vicente este domingo 13 de septiembre, en un encuentro correspondiente a la Jornada 6 del campeonato.

Las posiciones muestran una diferencia importante entre ambos equipos. Benfica ocupa el segundo lugar con 13 puntos, mientras Gil Vicente aparece séptimo con siete unidades, por lo que los visitantes intentarán dar la sorpresa y recortar distancia con los equipos que marchan en la parte alta.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Benfica vs Gil Vicente por la Jornada 6 de la Liga de Portugal 2026?

El encuentro entre Benfica y Gil Vicente se disputará este domingo 13 de septiembre de 2026. El Estadio da Luz, casa del conjunto lisboeta, será el escenario del partido correspondiente a la sexta fecha.

Para los aficionados en México, el silbatazo inicial está programado para las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Benfica llega al compromiso ubicado en la segunda posición con 13 puntos, por lo que un triunfo le permitiría mantener la presión sobre el líder Porto y ampliar la distancia respecto a sus perseguidores.

Gil Vicente, en cambio, suma siete unidades y se encuentra en el séptimo lugar. La visita representa una oportunidad para que el equipo consiga tres puntos ante uno de los principales protagonistas del campeonato portugués.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

El partido entre Benfica y Gil Vicente podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports para el público en México.

La cobertura permitirá seguir las principales acciones del encuentro, incluyendo goles, alineaciones, estadísticas y el resultado de uno de los partidos correspondientes a la Jornada 6 de la Liga de Portugal.

Benfica tendrá la ventaja de jugar ante su afición y buscará aprovecharla para continuar en los primeros puestos. Gil Vicente tendrá que plantear un partido que le permita resistir la presión local y encontrar oportunidades para conseguir un resultado positivo.

Antecedentes del Benfica vs Gil Vicente en la Liga de Portugal

Benfica cuenta con una amplia ventaja en los enfrentamientos recientes frente a Gil Vicente. Las Águilas han dominado buena parte de los últimos encuentros entre ambos clubes, una tendencia que intentarán mantener en esta nueva jornada.

El antecedente más reciente se produjo el 2 de marzo de 2026, cuando Benfica consiguió una victoria por 2-1 como visitante. Antes, en septiembre de 2025, los lisboetas también se impusieron 2-1 en condición de local.

La superioridad histórica también favorece al Benfica. En los enfrentamientos registrados entre ambos equipos dentro de la Liga de Portugal, las Águilas acumulan una mayoría de victorias, mientras Gil Vicente ha conseguido imponerse en menos ocasiones.

Por ello, Gil Vicente tendrá el reto de romper una tendencia favorable al conjunto lisboeta, además de intentar sumar en uno de los estadios más complicados de la competencia.

¿Quién es el favorito para ganar la Jornada 6 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

Los momios colocan a Benfica como amplio favorito para quedarse con los tres puntos. La victoria de las Águilas aparece en -715, mientras que el empate está en +620.

El triunfo de Gil Vicente ofrece un momio de +2000, reflejo de las posibilidades que las cuotas otorgan al conjunto visitante frente a uno de los equipos ubicados en la parte alta de la clasificación.

Más allá de los pronósticos, Benfica tendrá que confirmar dentro de la cancha la diferencia que existe actualmente en la tabla. Los locales buscan mantenerse en el segundo puesto y acercarse al liderato, mientras Gil Vicente intentará dar la sorpresa y salir de Lisboa con puntos.

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