Frankenstein, la variante de COVID 19 que ya circula en México: síntomas y dónde hay casos

La variante XFG del coronavirus se encuentra bajo vigilancia sanitaria en México; la OMS mantiene bajo monitoreo su circulación

COVID nueva variante en México | Reuters

La variante XFG del COVID 19, conocida como Frankenstein, fue identificada en México mediante los sistemas de vigilancia genómica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), de acuerdo con la información difundida por autoridades sanitarias. Este linaje del coronavirus ha sido detectado en más de 38 países y se encuentra bajo seguimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque se ha señalado que XFG podría presentar una mayor capacidad de transmisión, hasta el momento no se ha demostrado que provoque cuadros de mayor gravedad o un incremento de hospitalizaciones. Ante su circulación, las autoridades recomiendan mantener la vacunación contra el COVID 19 y adoptar medidas de prevención para reducir los contagios.

¿Qué es la variante COVID Frankenstein y por qué se le llama así?

La variante XFG es un linaje del SARS-CoV-2 que surgió de la combinación genética de dos subvariantes de ómicron: LF.7 y LP.8.1.2. Este proceso, denominado recombinación, puede ocurrir cuando dos variantes infectan simultáneamente a una persona e intercambian material genético.

El sobrenombre Frankenstein hace referencia a esa combinación de componentes genéticos, aunque no corresponde a una denominación científica utilizada por las autoridades sanitarias. La OMS incorporó XFG a su lista de variantes bajo monitoreo el 25 de junio de 2025, después de que se identificara su primera muestra en enero de ese año.

En su evaluación inicial, el organismo consideró que el riesgo adicional para la salud pública era bajo, debido a que no existían pruebas de un aumento en la gravedad de los casos o en la mortalidad. También señaló que las vacunas disponibles continúan ofreciendo protección contra las complicaciones de la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de esta variante de COVID?

Los síntomas asociados con la variante XFG son similares a los que pueden presentarse con otros linajes de ómicron. Hasta ahora no se ha establecido que provoque manifestaciones clínicas exclusivas que permitan identificarla sin una prueba de laboratorio.

Entre los síntomas que pueden presentarse se encuentran:

Fiebre o escalofríos.

Tos y dolor de garganta.

Congestión o secreción nasal.

Dolor de cabeza y muscular.

Cansancio.

Pérdida del olfato o del gusto.

Náuseas o diarrea.

La intensidad de los síntomas puede variar según el estado de salud de cada persona. La dificultad para respirar, el dolor persistente en el pecho o la confusión requieren atención médica inmediata. La Secretaría de Salud recomienda mantener los esquemas de vacunación, utilizar cubrebocas cuando exista riesgo de contagio y buscar atención médica ante síntomas respiratorios.

¿En qué estados se han registrado casos de Frankenstein y por qué alerta a México?

La información epidemiológica proporcionada señala que la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Nuevo León concentran las mayores cifras de casos positivos de COVID-19.

Los registros reportados para estas entidades son:

Aguascalientes: 36 casos positivos y 1 defunción

Baja California: 21 casos positivos y 0 defunciones

Baja California Sur: 20 casos positivos y 0 defunciones

Campeche: 16 casos positivos y 0 defunciones

Coahuila: 32 casos positivos y 2 defunciones

Colima: 16 casos positivos y 1 defunción

Chiapas: 33 casos positivos y 4 defunciones

Chihuahua: 42 casos positivos y 3 defunciones

Ciudad de México: 810 casos positivos y 15 defunciones

Durango: 17 casos positivos y 1 defunción

Guanajuato: 70 casos positivos y 4 defunciones

Guerrero: 26 casos positivos y 1 defunción

Hidalgo: 200 casos positivos y 19 defunciones

Jalisco: 107 casos positivos y 3 defunciones

Estado de México: 255 casos positivos y 6 defunciones

Michoacán: 81 casos positivos y 3 defunciones

Morelos: 85 casos positivos y 3 defunciones

Nayarit: 14 casos positivos y 2 defunciones

Nuevo León: 189 casos positivos y 5 defunciones

Oaxaca: 46 casos positivos y 6 defunciones

Puebla: 225 casos positivos y 11 defunciones

Querétaro: 50 casos positivos y 1 defunción

Quintana Roo: 47 casos positivos y 3 defunciones

San Luis Potosí: 93 casos positivos y 4 defunciones

Sinaloa: 79 casos positivos y 1 defunción

Sonora: 54 casos positivos y 0 defunciones

Tabasco: 52 casos positivos y 1 defunción

Tamaulipas: 45 casos positivos y 1 defunción

Tlaxcala: 78 casos positivos y 4 defunciones

Veracruz: 21 casos positivos y 1 defunción

Yucatán: 82 casos positivos y 0 defunciones

Zacatecas: 77 casos positivos y 3 defunciones

En cuanto a los fallecimientos, Hidalgo registra 19, seguido por la Ciudad de México con 15 y Puebla con 11. El Estado de México y Oaxaca contabilizan seis cada uno, mientras que Nuevo León reporta cinco.

Es importante precisar que estas cifras corresponden a los registros generales de COVID 19 proporcionados y no permiten determinar cuántos casos o defunciones están relacionados específicamente con la variante XFG.