Rodrigo Huescas vuelve a ser titular con Copenhague después de más de un año fuera por lesión

El mexicano jugó el duelo amistoso ante el Hamburgo en Alemania, en el último paso de un proceso de recuperación que se extendió durante toda una temporada

Rodrigo Huescas regresa a las canchas | Imago7

Rodrigo Huescas dejó atrás más de un año sin disputar un partido. El lateral mexicano regresó a las canchas este domingo 4 de octubre como titular del Copenhague, que aprovechó la pausa por la Fecha FIFA para enfrentar al Hamburgo en un encuentro amistoso. Su aparición puso fin a una ausencia que comenzó el 1 de octubre de 2025.

El encuentro ante el conjunto alemán representó el último paso de un proceso de recuperación que se extendió durante prácticamente toda una temporada. Huescas ya trabajaba junto al resto del plantel desde semanas atrás, pero el cuerpo técnico había evitado adelantar su regreso a la competencia hasta completar todas las etapas previstas. El Copenhague confirmó en septiembre que entrenaba con el grupo, aunque todavía no estaba disponible para los partidos.

Start-11 mod Hamburger SV – se med på FCK TV fra kl. 15.25 #fcklive #startXI https://t.co/ssNtay9PGt — F.C. København (@FCKobenhavn) October 4, 2026

¿Qué lesión sufrió Rodrigo Huescas?

La ausencia del futbolista surgido de Cruz Azul comenzó durante la Champions League. Huescas salió lesionado a los 13 minutos del partido entre Qarabağ y Copenhague del 1 de octubre de 2025, encuentro que terminó 2-0 a favor del club de Azerbaiyán. Las primeras pruebas confirmaron una lesión de gravedad en la rodilla derecha y el jugador tuvo que pasar por el quirófano semanas después.

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El diagnóstico reportado fue una rotura del ligamento cruzado anterior, problema que abrió un largo periodo de rehabilitación y terminó con su temporada 2025-26. El Copenhague informó el 23 de octubre de 2025 que la operación se había realizado con éxito y que, a partir de ese momento, el mexicano podía comenzar formalmente su proceso para volver al terreno de juego.

La lesión también frenó uno de los momentos de mayor continuidad de Huescas desde su llegada al fútbol europeo. El mexicano había ganado espacio en el Copenhague y acumulaba participación tanto en la liga danesa como en torneos de UEFA. El problema en la rodilla también lo dejó fuera durante el periodo en el que México disputó el Mundial 2026.

El amistoso contra Hamburgo fue elegido para que el defensor pudiera recuperar ritmo competitivo sin la exigencia inmediata de un partido oficial. Antes del encuentro, el propio Huescas reconoció que la última fase de su rehabilitación había requerido paciencia pese a que ya entrenaba con normalidad: “Ha sido un año difícil, pero ahora por fin puedo volver a jugar”, declaró al sitio oficial del club.

El siguiente objetivo será aparecer nuevamente en la Superliga de Dinamarca. Copenhague visitará al Midtjylland el domingo 11 de octubre, partido que podría representar los primeros minutos oficiales de Huescas desde aquella visita al Qarabağ. Cuatro días después, el equipo danés recibirá al Braga en su primer compromiso de la fase de liga de la UEFA Conference League.

A sus 23 años, Huescas inicia así una nueva etapa después de superar la lesión más prolongada de su carrera. Su regreso ante Hamburgo permite al Copenhague recuperar una opción para el lateral derecho, aunque su incorporación a los partidos oficiales dependerá de la respuesta física que presente después de volver a competir y de las decisiones del cuerpo técnico en las próximas jornadas.