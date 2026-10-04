Zidane defiende a Cristiano tras abandonar Portugal: “Me quito el sombrero; siempre le tendré un gran respeto”

El estratega francés recordó su etapa en el Real Madrid donde ganó tres Champions League a lado del portugués

Zidane apoya a Cristiano Ronaldo. | Reuters.

Zinedine Zidane salió en defensa de Cristiano Ronaldo en medio de la polémica que rodea al delantero portugués después de abandonar la concentración de su selección en Copenhague. El actual técnico de Francia evitó cuestionar el desenlace de CR7 con el combinado luso y prefirió destacar la trayectoria que construyó durante más de dos décadas.

En la conferencia previa al partido entre Francia y Bélgica por la UEFA Nations League, Zidane fue cuestionado sobre la situación del futbolista de 41 años y sobre la posibilidad de que su etapa internacional terminara de una manera alejada de lo esperado. Su respuesta se centró en reconocer lo conseguido por el portugués.

“Hay que reconocer su gran trayectoria. Tuve la suerte de entrenarlo. Me hizo ganar muchos títulos. ¡Chapeau, Cristiano! Siempre he tenido mucho respeto por aquellos con los que he compartido tiempo”, declaró el seleccionador francés.

Zidane respalda a Cristiano Ronaldo tras la polémica con Portugal

Las palabras de Zidane llegaron pocos días después de que Cristiano decidiera abandonar por cuenta propia la concentración de Portugal en Copenhague, antes del compromiso frente a Dinamarca. La Federación Portuguesa confirmó su ausencia del entrenamiento, mientras el propio jugador anunció posteriormente su decisión de dejar la concentración y anticipó que más adelante explicaría sus motivos.

El episodio ocurrió después de varios días de tensión alrededor de la participación del delantero. Cristiano había permanecido en el banquillo frente a Noruega y posteriormente faltó a sesiones de entrenamiento. Jorge Jesus aseguró públicamente que el atacante no se había negado a trabajar, aunque la situación terminó con la salida del capitán del equipo nacional.

Zidane, sin embargo, evitó sumarse a los cuestionamientos. Al ser interrogado sobre la percepción de que Cristiano podía estar cerrando su carrera internacional de mala manera, el francés respondió que su trayectoria debía valorarse por todo lo realizado: “Lo que hizo es excepcional”.

El vínculo entre ambos tiene como principal referencia su etapa en el Real Madrid entre 2016 y 2018, cuando Zidane dirigió a un equipo que conquistó tres Champions League consecutivas. Durante ese periodo también levantaron LaLiga, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.

“Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano”, añadió Zidane, quien destacó el respeto que mantiene hacia los futbolistas con los que trabajó y especialmente hacia el portugués por los títulos que consiguieron juntos.

Zidane prepara a Francia para enfrentar a Bélgica

Además del tema Cristiano, Zidane habló del siguiente compromiso de Francia en la Nations League. El entrenador destacó la capacidad táctica de Bélgica y recordó las dificultades que el conjunto belga ya había generado anteriormente. “Puede poner en dificultades a cualquier equipo”, explicó.

El francés también abordó su adaptación al trabajo como seleccionador después de su experiencia diaria en el Real Madrid. Zidane reconoció que las exigencias son diferentes, aunque aseguró que mantiene la misma intención de trabajar alrededor del equipo y gestionar la presión que acompaña al cargo.

En ese contexto, Cristiano continúa fuera de la concentración portuguesa y sin que se conozca todavía públicamente toda su versión de lo sucedido en Copenhague. Mientras el futuro internacional del delantero permanece abierto, Zidane prefirió apartarse de la polémica y poner el foco en una etapa compartida que terminó con ambos como protagonistas de uno de los periodos de mayor éxito reciente del Real Madrid.