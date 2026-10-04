Tanzania vs Argentina, en vivo: transmisión del partido de la Vertex Cup 2026

Tanzania vs Argentina se enfrentan en Londres por la segunda jornada de la Vertex Cup 2026, después de ganar en su presentación

Tanzania vs Argentina, en vivo online | Claro Sports

Argentina y Tanzania se enfrentan este domingo 4 de octubre en el SkyEx Community Stadium de Londres, dentro de la segunda jornada de la Vertex Cup 2026. Ambas selecciones llegan después de comenzar el torneo con resultados positivos y buscan mantenerse en la pelea por el primer lugar antes de la última fecha del certamen.

La Albiceleste debutó con un empate 2-2 ante México y posteriormente se impuso 4-3 en la tanda de penaltis, después de igualar el encuentro con un gol de Mateo Santa María al minuto 90. Los Serengeti Boys, por su parte, derrotaron 1-0 a China gracias a la anotación de Luqman Ally y llegan al segundo compromiso sin haber recibido gol.

¿A qué hora inicia la transmisión del Tanzania vs Argentina hoy, 4 de octubre?

La transmisión del Argentina vs Tanzania comenzará a las 10:20 horas, tiempo del centro de México, a través de Claro Sports Premium. El encuentro forma parte de la cobertura de la Vertex Cup London 2026, torneo internacional sub 17 que sirve como preparación para la Copa del Mundo de la categoría en Qatar.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Tanzania vs Argentina en la Vertex Cup 2026

Argentina y Tanzania nunca se han enfrentado en ninguna competencia, por lo que el partido de este domingo será el primer antecedente entre ambas selecciones.

En la primera jornada, Argentina empató 2-2 ante México y ganó 4-3 en la definición por penaltis. Tanzania comenzó con una victoria 1-0 sobre China, con gol de Luqman Ally. Los dos llegan así a su segundo compromiso después de obtener un resultado favorable en su presentación en Londres.