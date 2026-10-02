Festival del Pan de Muerto 2026 en CDMX: fecha, horarios, dónde será y actividades

El evento contará con degustaciones, talleres de mini pan de muerto, una estación de aromas, dinámicas sensoriales y un pasaporte digital de catador

Una de las preparaciones por tradición en México gozará de su festival | ChatGPT

El Festival del Pan de Muerto 2026 prepara una nueva edición en la Ciudad de México para reunir en un mismo espacio diferentes interpretaciones de uno de los alimentos asociados con las festividades de Día de Muertos. El encuentro contará con propuestas tradicionales, versiones rellenas, alternativas saladas y preparaciones que llevarán la icónica preparación a otros formatos.

Durante dos días, 12 proyectos gastronómicos participarán en el festival, donde los asistentes podrán probar distintas recetas y participar en actividades relacionadas con la elaboración y degustación del pan. La experiencia también contempla un pasaporte digital para quienes quieran votar por su propuesta favorita.

¿En dónde va a ser el Festival del Pan de Muerto 2026 en la CDMX?

El Festival del Pan de Muerto 2026 se realizará en las instalaciones del Museo Kaluz, ubicado en Avenida Hidalgo 85, Centro Histórico de la Ciudad de México.

El recinto se encuentra frente al Templo de San Hipólito y junto a la Alameda Central. Para llegar en transporte público, una de las opciones es utilizar la estación Hidalgo del Metro, correspondiente a las líneas 2 y 3. También se puede llegar mediante el Metrobús Hidalgo, donde tienen parada las líneas 3 y 7. Estas alternativas permiten acceder al festival desde distintos puntos de la capital.

¿Cuándo es el Festival del Pan de Muerto 2026 en CDMX?

El festival se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre de 2026. Los accesos estarán organizados en bloques de dos horas para distribuir la llegada de los visitantes.

Los horarios establecidos para los accesos son:

10:00 horas

12:00 horas

14:00 horas

16:00 horas

El acceso se realiza mediante un pasaporte digital de catador, cuyo costo es de 190 pesos. Este boleto contempla la entrada general, la posibilidad de votar por una de las propuestas participantes mediante un código QR y un reconocimiento personalizado como catador oficial.

Festival del Pan de Muerto 2026: degustaciones y actividades

La experiencia no se limitará a probar diferentes tipos de pan. El festival contará con un taller de boleado de mini pan de muerto, donde los visitantes podrán elaborar su propia pieza, además de una estación de aromas y otras dinámicas sensoriales.

La oferta gastronómica estará integrada por 12 proyectos. Entre ellos se encuentran Matisse, con una receta artesanal con mantequilla, azahar y naranja; Elizondo Pastelerías, que presentará su pan dentro de una caja con forma de ataúd, y Mallorca, que propone una versión con miga tipo brioche y mantequilla.

También participará Heladería Meyvi, con un helado elaborado a partir de ingredientes asociados al pan de muerto y acompañado por una pieza pequeña de pan. M.A.N.S.I.O presentará las piezas Xibalbá y Mictlán, elaboradas con ingredientes como guayaba, papaya, hoja santa, cacao y chile.

Por su parte, El Gringo Naco llevará propuestas saladas como la Ofrenda Burger y la Ofrenda Calabaza, mientras Mater ofrecerá una versión preparada con masa madre. La Legión del Pan tendrá opciones rellenas de guayaba con queso crema, mascarpone con fresas y crema de camote con pinole rosado.

La lista también incluye a Le Clos / Centro de Artes Culinarias, Kuchen / Las Reliquias (Gastromotiva), Mielmesabe y Consuelo Pan de Madre, con preparaciones que van desde recetas tradicionales hasta propuestas con café de olla, guayaba, calabaza de Castilla y otros ingredientes.

Además, el Museo del Pulque y las Pulquerías (MUPYP) participará con una degustación de pulques curados de pan de muerto, tuna roja y otras variedades.

De esta manera, el Festival del Pan de Muerto 2026 combinará degustaciones, talleres y actividades sensoriales durante el primer fin de semana de octubre. La cita será en el Museo Kaluz, donde los visitantes podrán recorrer las diferentes propuestas y participar en la votación para elegir su pan favorito.