Llega octubre 2026 y las Lunas más impresionantes: lista completa de los eventos astronómicos del mes

Octubre reúne algunos de los encuentros más llamativos del cielo, con la Luna como protagonista junto a planetas, estrellas y meteoros.

La explicación de NASA detrás de las lunas de octubre | Reuters

Octubre llega con una agenda astronómica marcada por la Luna. A lo largo del mes, el satélite natural coincidirá en el cielo con Marte, Júpiter, Saturno y las Pléyades, además de alcanzar la fase llena conocida tradicionalmente como Luna del Cazador. El calendario también incluye lluvias de meteoros y momentos destacados para observar algunos de los planetas del Sistema Solar.

El mes tendrá eventos prácticamente desde su inicio y cerrará nuevamente con la Luna cerca de las Pléyades. Entre ambos momentos aparecerán las Dracónidas y las Oriónidas, Saturno alcanzará su oposición y Mercurio tendrá su máxima elongación oriental. Estos son los principales eventos astronómicos de octubre de 2026 y las fechas que conviene tener ubicadas en el calendario.

¿Por qué las Lunas de octubre suelen ser las más hermosas del año?

“De las lunas, la de octubre es más hermosa. Porque en ella se refleja la quietud de dos almas”. La letra de Pedro Infante tiene un respaldo científico. Un estudio reveló las razones detrás de este fenómeno que ocurre durante el décimo mes del año. Durante el otoño en el hemisferio norte, la Luna llena aparece sobre el horizonte relativamente cerca de la puesta del Sol.

Cuando la Luna acaba de salir, su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera antes de llegar a nuestros ojos. En ese recorrido se dispersan principalmente los tonos azules y permanecen con mayor fuerza los amarillos, naranjas y rojizos. Es la misma razón por la que el Sol cambia de color al atardecer y explica el tono dorado que suele acompañar a las lunas observadas cerca del horizonte.

El tamaño completa el efecto. Una Luna baja parece más grande porque nuestro cerebro puede compararla con árboles, edificios o montañas, un fenómeno conocido como ilusión lunar. Su tamaño real no aumenta, pero nuestra percepción sí cambia. Octubre junta esos elementos en un mismo momento: una Luna que aparece temprano, cerca del paisaje y con tonos cálidos.

Luna del Cazador, y la ‘danza’ de la Luna y Júpiter, entre los 5 eventos más esperados de octubre

Luna junto a las Pléyades: Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, la Luna pasó cerca de las Pléyades, uno de los cúmulos estelares más reconocibles del cielo. El encuentro abrió octubre con ambos objetos en la región de Tauro y visibles durante la misma parte de la noche.

Luna y Marte: El 5 de octubre, la Luna menguante se encontrará con Marte. Ambos podrán observarse relativamente cerca antes del amanecer, con el planeta rojo acompañando al creciente lunar en las últimas horas de la madrugada.

La danza de la Luna con Júpiter: La madrugada del 6 de octubre tendrá uno de los principales eventos astronómicos del mes. La Luna pasará junto a Júpiter y, desde algunas regiones de Norteamérica, llegará a cubrirlo durante una ocultación. En México, el encuentro podrá seguirse hacia el horizonte oriental.

Luna y Saturno: Entre el 24 y 25 de octubre, Saturno acompañará a una Luna casi completamente iluminada. El planeta aparecerá cerca del disco lunar durante la noche, apenas unas horas antes de que la Luna alcance su fase llena.

Luna del Cazador: El 25 de octubre llegará la Luna llena de octubre en Ciudad de México, conocida tradicionalmente como Luna del Cazador. Es la primera Luna llena después de la Luna de Cosecha y su nombre tiene origen en las antiguas actividades de caza que seguían al final de las cosechas en el hemisferio norte.

Lista completa de los eventos astronómicos de octubre 2026