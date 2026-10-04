Países Bajos vs Serbia en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 4 de octubre

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Países Bajos vs Serbia hoy 4 de octubre de 2026?

Países Bajos y Serbia se miden este domingo 4 de octubre en el Philips Stadion de Eindhoven, en un duelo de la cuarta jornada de la UEFA Nations League que enfrenta realidades opuestas. La Oranje de Xavi Hernández marcha invicta con cinco puntos y ocupa el segundo lugar tras el 2-2 ante Grecia, por lo que un triunfo ante su gente podría mantenerla en la pelea por el liderato y acercarla a la siguiente fase. Serbia, en cambio, llega contra las cuerdas: suma tres derrotas y cero unidades, así que otro tropiezo podría dejarla al borde del descenso de categoría.

¡Todo lo que pase en este partidazo lo vives con Claro Sports! Sigue nuestro clásico minuto a minuto y no te pierdas ningún detalle de una batalla que promete emociones de principio a fin. Además, tendrás estadísticas, análisis y los comentarios de nuestros expertos para conocer cada movimiento dentro y fuera de la cancha. Países Bajos busca dar un golpe de autoridad; Serbia, sobrevivir. ¡La cita está en Claro Sports!

México : 12:45 horas | Sky Sports.

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Alineaciones del Países Bajos vs Serbia, al momento

Países Bajos prepara una apuesta que forma parte de su ADN futbolístico. Xavi Hernández apunta a mantener el clásico 4-3-3, una estructura ligada a la tradición de la Naranja Mecánica y también a la escuela que el técnico español conoció de primera mano en Barcelona, equipo ligado a la escuela holandesa. La idea es clara: tres hombres en el mediocampo, amplitud por las bandas y vocación ofensiva para imponer condiciones desde el primer silbatazo.

En el otro costado, Serbia podría apostar por un libreto mucho más cauteloso. Veljko Paunovic tendría en el 5-4-1 una alternativa para cerrar los caminos hacia su arco, proteger los espacios y buscar sus oportunidades con salidas rápidas. Así, el partido promete un choque de estilos: la vocación ofensiva de la Oranje contra un bloque serbio dispuesto a resistir y esperar su momento.

Países Bajos : Bart Verbruggen, Micky van de Ven, Teun Koopmeiners, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Noa Lang, Mexx Meerdink y Crysencio Summervill.

: Bart Verbruggen, Micky van de Ven, Teun Koopmeiners, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Noa Lang, Mexx Meerdink y Crysencio Summervill. Serbia: Vanja Milinkovic-Savic, Aleksa Terzić, Strahinja Pavlovic, Srdan Babic, Stefan Gudelj, Lazar Samardzic, Aleksandar Stankovic, Sasa Lukic, Kosta Nedeljković, Dusan Tadic y Mihajlo Cvetković.

Antecedentes del Países Bajos vs Serbia y últimos resultados en la UEFA Nations League

El historial entre Países Bajos y Serbia todavía es corto, pero tiene un claro dominador: el conjunto neerlandés. Desde la disolución de Serbia y Montenegro, ambas selecciones solo se han enfrentado en dos ocasiones de manera oficial y en ambas salió victoriosa la Oranje. El antecedente más reciente ocurrió el pasado 27 de septiembre, cuando la Naranja Mecánica se impuso 2-1 en Belgrado dentro de la Liga de Naciones, con un doblete de Mexx Meerdink y un tanto de Luka Jović para los locales.

El primer capítulo de esta rivalidad se remonta al Mundial de Alemania 2006, cuando Serbia y Montenegro aún competían como una federación conjunta. En aquella ocasión, Países Bajos también se quedó con el triunfo por 1-0 gracias a un gol de Arjen Robben. Con dos victorias en dos partidos, los neerlandeses llegan al nuevo duelo con la balanza completamente de su lado y la posibilidad de ampliar una racha perfecta ante los serbios.

Serbia 1-2 Países Bajos | Nations League A 2026/2027 | Grupo A | 27/09/2026.

| Nations League A 2026/2027 | Grupo A | 27/09/2026. Serbia y Montenegro 0-1 Países Bajos | Copa del Mundo 2006 | Grupo C | 11/06/2006.

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