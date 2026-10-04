Portugal negociaría un partido de despedida para Cristiano Ronaldo tras su conflicto con Jorge Jesus

La Federación Portuguesa estaría trabajando en el adiós de CR7 mientras intenta recomponer su relación con el entrenador

La Federación busca la reconciliación con su máxima figura | Reuters

La Federación Portuguesa de Fútbol estaría trabajando en organizar un partido de despedida para Cristiano Ronaldo, cuyo futuro con la selección quedó en duda después de abandonar la concentración esta semana.

De acuerdo con información publicada este domingo por L’Équipe, la dirigencia encabezada por Pedro Proença buscaría una fórmula para que el delantero pueda cerrar su trayectoria internacional dentro del campo y no a partir del conflicto que mantiene con el seleccionador Jorge Jesus.

El escenario todavía no estaría definido y la realización del encuentro no ha sido anunciada oficialmente. La prioridad de la Federación es intentar acercar nuevamente a las partes después de una ruptura que se hizo pública durante esta ventana internacional. Jorge Jesus ya aceptó participar en una reunión para tratar de rebajar la tensión, mientras el organismo espera que Ronaldo también acceda al encuentro.

La crisis comenzó a tomar forma después del triunfo por 2-1 ante Noruega, cuando Cristiano permaneció como suplente durante todo el partido. El técnico reconoció posteriormente que el atacante estaba molesto por no haber ingresado y admitió que pudo equivocarse al mandarlo a calentar sin utilizarlo. La situación se agravó días después, antes de enfrentar a Dinamarca, cuando el estratega confirmó que el capitán tampoco formaría parte de su alineación titular.

Ronaldo decidió entonces abandonar la concentración en Copenhague. El propio futbolista comunicó que tomó la determinación después de escuchar la conferencia del entrenador y conversar con Pedro Proença, aunque evitó explicar el fondo del desacuerdo y aseguró que dará su versión posteriormente.

Según reportes recogidos por Reuters, Jorge Jesus y Proença acudieron al aeropuerto para tratar de convencer al delantero de permanecer con el grupo, pero no lograron cambiar su decisión. Cristiano tomó un vuelo privado rumbo a Madrid y posteriormente regresó a Arabia Saudita para reincorporarse a Al Nassr.

Portugal derrotó 4-2 a Dinamarca, resultado que mantuvo el inicio perfecto de Jesus al frente del combinado nacional. La selección afronta ahora el encuentro contra Noruega en el Estádio do Dragão con la posibilidad de asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Nations League, mientras la discusión sobre el futuro de su máximo referente continúa abierta.

El seleccionador evitó profundizar en el conflicto antes del compromiso de este domingo, pero dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. Jesus aseguró que no puede ignorar la situación de Cristiano y lo definió como “un símbolo de la selección portuguesa y de Portugal”. Bruno Fernandes también reveló que habló con su compañero y sostuvo que, independientemente de lo que ocurra, seguirá ocupando un lugar central en la historia del fútbol de su país.