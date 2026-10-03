Empleos con credencial de INAPAM ofrecen empleo desde $9,500: ¿Quiénes pueden solicitar y cuales son los requisitos?

Informamos a las personas con credencial del INAPAM que pueden pedir esta ayuda ofrecida por las autoridades

Trabajo para poseedores de credencial del INAPAM. | @INAPAM

Las personas adultas mayores que cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden acceder a distintos beneficios durante 2026, entre ellos descuentos, servicios preferenciales y opciones para incorporarse nuevamente al mercado laboral.

Una de estas alternativas es el Servicio de Vinculación Productiva, un esquema mediante el cual el INAPAM pone en contacto a personas de 60 años o más con empresas y organizaciones que cuentan con vacantes o actividades productivas acordes con sus perfiles. El objetivo es facilitar su inclusión laboral y económica.

Entre las oportunidades difundidas durante 2026 aparecen empleos con ingresos mensuales desde 9 mil 500 pesos, aunque es importante precisar que el sueldo, las prestaciones, las funciones y el tipo de contratación dependen de cada empresa y de la vacante disponible. Tener la credencial del INAPAM no garantiza automáticamente un empleo ni un salario específico.

¿Qué es la credencial de INAPAM, para qué sirve y cómo se tramita?

La credencial del INAPAM es un documento destinado a las personas que tienen 60 años o más en México. Permite acreditar la incorporación al instituto y acceder a distintos beneficios, entre ellos descuentos en servicios, transporte, establecimientos, actividades culturales y otros programas dirigidos a las personas adultas mayores.

El trámite es gratuito y presencial en los módulos habilitados para este servicio. Entre los documentos solicitados se encuentran acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, CURP actualizada, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses y una fotografía tamaño infantil. También se solicitan datos de una persona de contacto para emergencias.

El requisito principal es haber cumplido 60 años. Una vez obtenida la credencial, el interesado puede consultar otros servicios del instituto, entre ellos las alternativas disponibles mediante Vinculación Productiva.

¿Pueden los adultos mayores conseguir empleos con la credencial de INAPAM?

Sí. El INAPAM cuenta con el Servicio de Vinculación Productiva, diseñado para personas adultas mayores que desean integrarse nuevamente a una actividad laboral o continuar trabajando.

El programa busca conectar a los solicitantes con empresas que cuentan con oportunidades laborales, además de actividades voluntarias o productivas. Según el instituto, el propósito es aprovechar la experiencia y capacidades de este sector de la población y facilitar su incorporación a espacios de trabajo.

No obstante, la credencial funciona como requisito para incorporarse al proceso de vinculación y no como una contratación directa. La disponibilidad de empleos dependerá de las vacantes existentes, el perfil del solicitante y las condiciones establecidas por cada empleador.

¿Desde 9,500 pesos los salarios para adultos con INAPAM?

De acuerdo con la información difundida sobre las vacantes vinculadas al programa durante 2026, algunas oportunidades laborales contemplan ingresos de 9 mil 500 pesos mensuales o superiores.

Esta cantidad, sin embargo, no debe entenderse como un apoyo económico entregado por el INAPAM ni como un salario garantizado para todos los beneficiarios. El monto corresponde a oportunidades laborales y puede cambiar según el puesto, la empresa, la jornada y las responsabilidades requeridas.

Además del sueldo, algunos empleos formales pueden incluir las prestaciones correspondientes conforme a las condiciones de contratación, como aguinaldo y participación de utilidades, cuando proceda. Por ello, antes de aceptar una vacante es recomendable revisar el salario, horario, modalidad y prestaciones ofrecidas.

Requisitos, cómo y dónde solicitar empleo con la credencial de INAPAM

Para incorporarse al Servicio de Vinculación Productiva, los interesados deben tener al menos 60 años, presentar su credencial vigente del INAPAM y llevar su CURP. El procedimiento no tiene costo y se realiza de manera presencial.

El proceso contempla llenar una solicitud de inclusión social, sostener una entrevista con un promotor de Vinculación Productiva, revisar las alternativas disponibles y elegir una actividad o vacante acorde con el perfil. Posteriormente, el INAPAM puede gestionar una entrevista entre el solicitante y la empresa correspondiente.

Los interesados deben acudir a alguno de los Módulos de Vinculación Productiva del INAPAM. En Ciudad de México, por ejemplo, aparecen centros de atención en avenida Universidad 150, colonia Narvarte, y en Norte 172, colonia Pensador Mexicano. También existen módulos en distintas entidades del país.

Quienes todavía no tengan la credencial y ya hayan cumplido los 60 años deberán tramitar primero su tarjeta del INAPAM y posteriormente iniciar el procedimiento para consultar las opciones laborales disponibles. La asignación dependerá de las vacantes existentes y de que el perfil de la persona coincida con los requisitos solicitados por la empresa.