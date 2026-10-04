¡Ahí viene Simon! Formación de ciclón tropical alerta al Pacífico mexicano; hay 80% de probabilidad

El sistema se ubica al sur de Chiapas y Oaxaca y avanza hacia el oeste-noroeste, con una trayectoria prevista paralela a las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco

El ciclón dejará afectaciones en la República Mexicana | Reuters

Una zona de baja presión mantiene bajo vigilancia al Pacífico mexicano este sábado 3 de octubre, debido a su posibilidad de evolucionar a un ciclón tropical. De acuerdo con la información proporcionada de Conagua, el sistema presenta 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y podría convertirse en la tormenta tropical Simon.

El fenómeno es monitoreado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami. Los pronósticos apuntan a que el sistema avanzará hacia el oeste-noroeste, de forma paralela a las costas mexicanas.

¿Qué estados del Pacífico mexicano están en alerta por el posible ciclón Simon?

La zona de vigilancia comprende principalmente las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, entidades por las que podría avanzar el sistema durante los primeros días de la próxima semana.

Además del riesgo asociado con el desarrollo del ciclón, se pronostican lluvias en distintas regiones. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Tabasco aparecen entre los estados que podrían registrar las mayores precipitaciones.

La información proporcionada contempla lluvias torrenciales de entre 75 y 150 milímetros en zonas de la costa y sierra de Chiapas, Oaxaca, el sur de Veracruz y Tabasco. Para Guerrero, Michoacán, Puebla y el centro del país se prevén lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros.

¿Cuál es la probabilidad de que el ciclón tropical se forme y aumente a huracán?

La zona de baja presión tiene 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas, mientras que el pronóstico proporcionado eleva esa posibilidad a 90% en un periodo de siete días.

El sistema podría evolucionar primero a tormenta tropical Simon y posteriormente incrementar su intensidad. Los modelos GFS y del Centro Europeo contemplan que el fenómeno mantenga una trayectoria paralela al litoral mexicano y que exista posibilidad de que alcance fuerza de huracán a mediados de la próxima semana.

Por ahora, estos escenarios corresponden a pronósticos y la trayectoria e intensidad pueden modificarse conforme evolucione el sistema. Por ello, las autoridades mantienen vigilancia sobre su desplazamiento.

¿Dónde está Simon hoy 3 de octubre y cuál es su posible trayectoria?

Al corte de la información proporcionada para este sábado 3 de octubre, la zona de baja presión se localiza aproximadamente a 460 kilómetros al sur-suroeste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, y a unos 520 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca.

El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora. Los modelos proyectan que continuará avanzando de manera paralela a las costas del sur y occidente de México.

En los próximos días, el sistema podría aproximarse a los litorales de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. No se descarta un acercamiento a tierra en las costas del occidente, por lo que las autoridades mantienen comunicación con los comités estatales de emergencia.

El desplazamiento también podría provocar oleaje de entre 2 y 3.5 metros en las costas de Oaxaca y Guerrero, con extensión posterior hacia las zonas de Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Puerto Vallarta.

¿Cuántos huracanes y tormentas han azotado al océano Pacífico en 2026?

De acuerdo con la información proporcionada, durante la temporada 2026 del Pacífico se han registrado las siguientes tormentas tropicales:

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevieve

Hernan

Iselle

Julio

Lowell

Norbert

Mientras que los sistemas identificados como huracanes son:

Fausto

Genevieve

Karima

Marie

Polo

Odalys

Rachel

La posible formación de Simón se sumaría al seguimiento de la actividad ciclónica de esta temporada. Sin embargo, que un sistema sea nombrado no significa necesariamente que haya tocado tierra en México.

¿Cómo proteger a tus seres queridos y mascotas en temporada de huracanes?

Ante la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones, deslaves y oleaje elevado, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN y Protección Civil. También es importante conocer con anticipación las rutas de evacuación y la ubicación de los refugios disponibles.

En casa se recomienda preparar un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, botiquín y documentos protegidos en bolsas impermeables. También conviene revisar techos, ventanas y estructuras, además de elevar objetos y muebles en zonas con riesgo de inundación.

Para las mascotas, es recomendable mantenerlas dentro de casa durante el paso del fenómeno, tener disponible agua y alimento, contar con sus medicamentos y documentos, y preparar una transportadora o correa para una eventual evacuación. No se debe esperar hasta que las condiciones meteorológicas empeoren para trasladarse a un refugio seguro.

Las capitanías de puerto de Salina Cruz, Bahías de Huatulco, Puerto Escondido y Acapulco ya emitieron avisos de restricción preventiva para embarcaciones menores y actividades de pesca ribereña. La recomendación general es seguir las indicaciones de las autoridades y consultar la evolución del sistema antes de realizar actividades en zonas costeras.