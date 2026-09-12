Santiago Gimenez corta una sequía de 354 días con el gol número 100 de su carrera

El mexicano volvió a marcar después de casi un año y alcanzó el centenar de goles profesionales en el triunfo del Porto ante Casa Pia

El atacante celebró su primer gol desde el 23 de septiembre de 2025 | Reuters

Santiago Gimenez volvió a encontrarse con el gol. El delantero mexicano ingresó al minuto 61 y, después de provocar un penalti en la recta final, tomó el balón para cobrar desde los once pasos y firmar el 4-1 definitivo del Porto sobre Casa Pia, correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Portugal 2026-27.

El tanto tuvo un significado especial para el atacante de 25 años. Además de representar su primera anotación con la camiseta de los Dragones, puso fin a una sequía de 354 días sin marcar y se convirtió en el gol número 100 de su carrera profesional.

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El mexicano se estrena como goleador del Porto, al mandar la pelota al fondo desde los 11 pasos pic.twitter.com/MaSiaMnur7 — Claro Sports (@ClaroSports) September 12, 2026

Santiago Gimenez vuelve a marcar después de 354 días

La última vez que Gimenez había celebrado un gol fue el 23 de septiembre de 2025, cuando todavía jugaba para al AC Milan y anotó frente al Lecce en la Coppa Italia. Desde entonces comenzó un periodo complicado para el delantero, marcado por problemas físicos que frenaron su continuidad.

Poco después de su último gol con el conjunto italiano, el mexicano sufrió una lesión en el tobillo que terminó por llevarlo al quirófano. La recuperación lo mantuvo fuera de actividad desde el 28 de octubre hasta el 10 de marzo, un periodo de más de cuatro meses que interrumpió su temporada y dificultó que pudiera recuperar ritmo competitivo.

Tras regresar a las canchas, intentó recuperar continuidad, aunque meses después volvió a verse afectado físicamente al sufrir otra lesión durante el Mundial, acumulando así una serie de obstáculos que terminaron por extender su periodo sin anotaciones.

Su última anotación en un campeonato de liga se remontaba todavía más atrás. El 9 de mayo de 2025, había marcado con el cuadro rossoneri frente al Bologna en la Serie A, por lo que su gol ante Casa Pia también terminó con una prolongada espera para volver a convertir dentro de una competencia liguera.

Santiago Gimenez llega a 100 goles como profesional

El penalti convertido con el Porto permitió además que el delantero alcanzara una cifra redonda en su trayectoria. Santiago Giménez llegó a 100 goles como futbolista profesional, repartidos entre los cuatro clubes que ha defendido y la Selección Mexicana.

De ese centenar, 65 anotaciones fueron con Feyenoord, equipo con el que vivió su etapa más productiva en Europa. A ellas se suman 21 goles con Cruz Azul, siete con el AC Milan, seis con la Selección Mexicana y ahora uno con el Porto.

El gol ante Casa Pia marca así un nuevo comienzo para Gimenez. Después de casi un año sin poder celebrar, lesiones y largos periodos de inactividad, el mexicano consiguió estrenarse con su nuevo equipo, alcanzó los 100 goles profesionales y dejó atrás una sequía de 354 días.

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