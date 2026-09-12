Alcoholímetro y Ley Seca en CDMX: multas y qué hacer si tu carro cae al corralón este 15 y 16 de septiembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana activará un operativo del 11 al 20 de septiembre con revisiones en las 16 alcaldías

Habrá Ley Seca en la CDMX por Fiestas Patrias | Reuters

Durante las celebraciones por las Fiestas Patrias de 2026, las autoridades de la Ciudad de México implementarán un operativo especial para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol y la conducción. El programa ‘Conduce sin alcohol. Operativo Especial Fiestas Patrias’ estará activo durante varios días alrededor del 15 y 16 de septiembre.

Además del alcoholímetro en la capital del país, una de las dudas más frecuentes entre quienes planean celebrar el Grito de Independencia es si habrá Ley Seca, cuáles serán las sanciones en caso de incumplir las medidas y qué ocurre si un conductor supera los límites permitidos. Estas son las disposiciones anunciadas hasta el momento.

¿Cuándo empieza el operativo del alcoholímetro y en qué alcaldías de la CDMX estarán?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el operativo especial de alcoholímetro se realizará del 11 al 20 de septiembre de 2026 y tendrá presencia en las 16 alcaldías de la capital.

El dispositivo funcionará las 24 horas del día y contará con la participación de aproximadamente 300 elementos de seguridad, además de 120 unidades destinadas a las labores de vigilancia y revisión.

Los puntos de control estarán distribuidos en distintas zonas de la ciudad, incluyendo vialidades principales, entradas y salidas de la capital. También habrá presencia en espacios con alta concentración de personas, como plazas, parques, zonas de restaurantes y bares, así como eventos relacionados con las celebraciones patrias.

Multas, corralón y sanciones: todo lo que debes saber si no pasas el alcoholímetro en la CDMX

En la Ciudad de México, el programa de alcoholímetro no funciona mediante una multa económica directa. De acuerdo con autoridades capitalinas, las personas que superan los límites establecidos son presentadas ante un juez cívico, quien determina la sanción correspondiente.

Si un conductor no supera la prueba, puede ser enviado a un Centro de Sanciones Administrativas, conocido como ‘Torito’, donde deberá cumplir un arresto que puede ir de 20 a 36 horas, dependiendo de la valoración médica y la decisión del juez. Además, el vehículo es trasladado a un depósito vehicular mientras se realiza el procedimiento correspondiente.

Aunque no existe una infracción económica por el resultado del alcoholímetro, sí existen gastos relacionados con el traslado y resguardo del automóvil. El servicio de grúa puede tener un costo aproximado de entre mil y 2 mil pesos, dependiendo del peso del vehículo.

A esto se suma el pago por la estancia en el depósito vehicular, que tiene un costo de 104 pesos por cada día que la unidad permanezca bajo resguardo.

¿Qué día inicia la Ley Seca por las Fiestas Patrias y en qué estados se implementa?

Hasta el momento, no existe una Ley Seca general para todo el país durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre de 2026. Las restricciones dependen de las decisiones que tomen las autoridades estatales y municipales.

En el caso del Estado de México algunos municipios ya anunciaron restricciones específicas. En Ecatepec de Morelos, las autoridades confirmaron la aplicación de Ley Seca durante los días 15 y 16 de septiembre, además de un operativo de seguridad que incluirá puntos móviles de alcoholímetro.

Por otra parte, en San Mateo Atenco, la prohibición estará vigente desde las 00:01 horas del martes 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del miércoles 16 de septiembre de 2026.

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