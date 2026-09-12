Cartaginés vs Alajuelense en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Cartaginés vs Alajuelense, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Cartaginés y Alajuelense se enfrentarán este domingo 13 de septiembre por el Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. El encuentro se jugará en el estadio Fello Meza y tendrá en juego puntos importantes para la clasificación. Los brumosos ocupan el segundo puesto con 15 unidades, mientras que los rojinegros aparecen quintos con 11. Ambos llegan además después de disputar los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Cartaginés buscará mantener su rendimiento como local, condición en la que ganó sus tres partidos del Apertura, con seis goles convertidos y dos recibidos. El equipo dirigido por Amarini Villatoro viene de empatar 2-2 ante Saprissa por la Copa Centroamericana y deberá administrar las cargas. Geancarlo Castro presenta una molestia, mientras que otros futbolistas también serán evaluados antes del encuentro.

Alajuelense también llega después de igualar 2-2 frente a Marathón en Honduras por la competencia regional. El conjunto de Ismael Rescalvo consiguió el empate con un gol de Ángel Zaldívar a los 85 minutos. En el Apertura, la Liga suma 11 puntos y todavía no perdió como visitante, con una victoria y dos empates en esa condición.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cartaginés vs Alajuelense de la jornada 8 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Sporting FC y Saprissa será el domingo 13 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Fello Meza y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV y TDMAX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cartaginés vs Alajuelense hoy

Ni Cartaginés ni Alajuelense tienen futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Amarini Villatoro y Ismael Rescalvo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cartaginés : Kevin Briceño, Carlos Barahona, Emmanuel Brenes, Luis Olivas, Diego González, Claudio Montero, Luis Flores, Juan Carlos Gaete, Gian Morera, Manuel Morán, Joaquín Hernández. DT : Amarini Villatoro.

: Kevin Briceño, Carlos Barahona, Emmanuel Brenes, Luis Olivas, Diego González, Claudio Montero, Luis Flores, Juan Carlos Gaete, Gian Morera, Manuel Morán, Joaquín Hernández. : Amarini Villatoro. Alajuelense: Washington Ortega, Aarón Salazar, Yeison Molina, Farbod Samadian, Ronald Matarrita, Celso Borges, Rashir Parkins, Creichel Pérez, John Ruiz, Kenyel Michel, Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.

Antecedentes y últimos resultados del Cartaginés vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

Estos son los enfrentamientos entre Cartaginés y Alajuelense en los últimos años:

3 de marzo de 2026 | Alajuelense 2-0 Cartaginés | Torneo Clausura

21 de enero de 2026 | Cartaginés 1-0 Alajuelense | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Cartaginés 1-1 Alajuelense | Torneo Apertura

20 de noviembre de 2025 | Alajuelense 0-0 Cartaginés | Torneo Apertura

16 de marzo de 2025 | Cartaginés 1-1 Alajuelense | Torneo Clausura

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