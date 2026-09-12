Sporting FC vs Saprissa en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Sporting FC vs Saprissa, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Sporting FC y Deportivo Saprissa se enfrentarán este domingo 13 de septiembre por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. El encuentro se disputarán en el estadio Puente de Piedra y cruzará a dos equipos ubicados entre los primeros cuatro puestos. Saprissa lidera el campeonato con 18 puntos en siete partidos, mientras que Sporting ocupa la cuarta posición con 11 unidades y buscará reducir la distancia ante los morados.

Sporting FC llega después de perder 1-0 frente a San Carlos y buscará recuperarse como local. El equipo ha conseguido buenos resultados en casa durante el Apertura, donde permanece invicto después de registrar dos victorias y un empate. Además, marcó cinco goles y recibió solamente uno en esa condición. Sporting tendrá cinco días de descanso desde su última presentación antes de recibir al líder del torneo.

Saprissa afrontará el compromiso luego de empatar 2-2 ante Cartaginés por la Copa Centroamericana, por lo que Hernán Medford deberá administrar las cargas de su plantel. Los morados llegan con apenas dos días de recuperación y algunas bajas. Mariano Torres y Sebastián Acuña podrían estar disponibles, mientras Kendall Waston y Newton Williams continúan recuperándose. Bancy Hernández y Orlando Sinclair también serán evaluados antes del encuentro.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Sporting FC vs Saprissa de la jornada 8 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Sporting FC y Saprissa será el domingo 13 de septiembre a las 16:00 horas en el estadio Puente de Piedra y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Costa Rica y TDMAX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Sporting FC vs Saprissa hoy

Ni Sporting FC ni Saprissa tienen futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Andrés Carevic y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Sporting FC : Leonel Moreira, Jean Batista, Ariel Soto, Giancarlo González, Adrián Chévez, Delfin Salas, Carlos Pineda, Kevin Blandon, Josimar Méndez, Joshua Navarro, Renzo Carballo. DT : Andrés Carevic.

: Leonel Moreira, Jean Batista, Ariel Soto, Giancarlo González, Adrián Chévez, Delfin Salas, Carlos Pineda, Kevin Blandon, Josimar Méndez, Joshua Navarro, Renzo Carballo. : Andrés Carevic. Saprissa: Abraham Madriz, Samir Taylor, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Sebastián Acuña, Mariano Torres, Gerson Torres, David Guzmán, Luis Paradela, Orlando Sinclair. DT: Hernán Medford.

Antecedentes y últimos resultados del Sporting FC vs Saprissa en Liga de Costa Rica

Estos son los enfrentamientos entre Sporting FC y Saprissa en los últimos años:

15 de abril de 2026 | Sporting FC 1-3 Saprissa | Copa Costa Rica

5 de marzo de 2026 | Saprissa 1-2 Sporting FC | Torneo Clausura

22 de enero de 2026 | Sporting FC 0-1 Saprissa | Torneo Clausura

5 de diciembre de 2025 | Sporting FC 0-0 Saprissa | Torneo Apertura

23 de agosto de 2025 | Saprissa 4-0 Sporting FC | Torneo Apertura

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