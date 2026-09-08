Frentes fríos en México 2026: ¿Cuándo inicia la temporada y cuántos se pronostican?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica el ingreso de 56 sistemas frontales al territorio nacional

Inicia en septiembre y terminará en el mes de mayo de 2027 | Claro Sports

México comienza una nueva temporada de frentes fríos con un escenario que podría superar el promedio climatológico de las últimas décadas. Para el periodo 2026-2027, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica el ingreso de 56 sistemas frontales al territorio nacional, seis más que el promedio de 50 registrado entre 1990 y 2020. La presencia de El Niño será uno de los factores que influirán en las condiciones meteorológicas durante los próximos meses, con mayor actividad prevista hacia el cierre de 2026.

¿Cuándo inicia la temporada de frentes fríos en México y cuántos habrá?

La temporada de frentes fríos en México inicia estadísticamente en septiembre y concluye en mayo del año siguiente. Para septiembre de 2026, el SMN contempla tres sistemas; posteriormente se esperan siete en octubre, ocho en noviembre, nueve en diciembre, ocho en enero de 2027, siete en febrero, seis en marzo, seis en abril y dos en mayo. De cumplirse el pronóstico, el total ascenderá a 56 frentes fríos durante los nueve meses de actividad.

Uno de los periodos que requerirá mayor atención será el comprendido entre noviembre de 2026 y febrero de 2027. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) calcula que alrededor de 32 sistemas frontales podrían ingresar al país durante esos cuatro meses, lo que representa más de la mitad de los previstos para toda la temporada. Como referencia, para el ciclo 2025-2026 inicialmente se habían pronosticado 48 frentes fríos y finalmente se contabilizaron 50.

Un frente frío ocurre cuando una masa de aire frío avanza y entra en contacto con otra de aire más cálido. Al ser más denso, el aire frío se desplaza por debajo del caliente y genera inestabilidad atmosférica. Su paso puede provocar descensos de temperatura, lluvias, vientos fuertes, heladas, nevadas, oleaje elevado y eventos de Norte. Dependiendo de las condiciones y de su desplazamiento por el territorio mexicano, estos sistemas pueden mantenerse activos durante varios días.

La temporada 2026-2027 estará influenciada por la fase cálida de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que, de acuerdo con el SMN, podría continuar fortaleciéndose hasta alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales de año. Este escenario favorecería condiciones más húmedas en regiones del norte y centro de México. Además, algunas masas de aire frío provenientes de Canadá y Estados Unidos podrían interactuar con humedad y generar tormentas invernales, principalmente sobre el norte y noroeste del país, mientras que en las costas del Golfo de México podrían aumentar los eventos de Norte.

Frentes fríos en México 2026: recomendaciones para la temporada

Ante la llegada de los sistemas frontales y los descensos de temperatura, las autoridades de Protección Civil recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar medidas para reducir riesgos durante los episodios de frío, lluvia y viento.

MÁS INFORMACIÓN: Fuertes lluvias con granizo pinta de blanco La Marquesa en Edomex: fotos y vídeos Consultar los avisos y pronósticos emitidos por el SMN, Conagua y las autoridades de Protección Civil.

Utilizar varias capas de ropa para conservar la temperatura corporal.

Proteger cabeza, rostro, nariz, boca y manos cuando las temperaturas sean bajas.

Evitar cambios bruscos de temperatura al salir de lugares cerrados.

Mantener una ventilación adecuada si se utilizan calentadores, chimeneas o aparatos de combustión.

No utilizar braseros, hornos o estufas como sistemas de calefacción dentro de espacios cerrados.

Evitar dormir cerca de calentadores encendidos para disminuir el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Mantener los aparatos de calefacción alejados de cortinas, muebles y otros materiales inflamables.

Asegurar objetos que puedan desprenderse ante la presencia de fuertes rachas de viento.

Evitar permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares, postes o estructuras que puedan caer.

Conducir con precaución cuando existan lluvia, niebla, hielo o condiciones de baja visibilidad.

Respetar las restricciones establecidas en playas y zonas costeras durante eventos de Norte y oleaje elevado.

Prestar atención especial a niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables a las bajas temperaturas.

Mantener una hidratación adecuada y consumir frutas y verduras durante la temporada.

Evitar la automedicación y acudir a los servicios médicos ante síntomas de enfermedades respiratorias. Debido a que la temporada de frentes fríos se extenderá hasta mayo de 2027, las autoridades recomiendan mantener estas medidas durante los próximos meses y consultar periódicamente los reportes meteorológicos, especialmente entre noviembre y febrero, cuando se espera la mayor concentración de sistemas frontales en México.

Los frentes fríos también pueden generar riesgos fuera de casa por las lluvias, las rachas de viento y el incremento del oleaje. Protección Civil recomienda asegurar objetos que puedan desprenderse o salir proyectados, evitar permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares o estructuras inestables y conducir con precaución ante lluvia, niebla o condiciones de baja visibilidad. En regiones costeras, la población deberá atender las restricciones para actividades marítimas o acceso a playas cuando se registren eventos de Norte y oleaje elevado.

Finalmente, durante los episodios de bajas temperaturas se recomienda prestar atención especial a niñas, niños, adultos mayores y personas que puedan resultar más vulnerables al frío. La Secretaría de Salud aconseja mantener una hidratación adecuada, consumir frutas y verduras, lavarse las manos con frecuencia y evitar la automedicación ante síntomas de enfermedades respiratorias. Debido a que la temporada continuará hasta mayo de 2027, las autoridades piden consultar de forma constante los avisos oficiales para conocer la trayectoria y los efectos previstos de cada frente frío.

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