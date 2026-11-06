Buen Fin 2026: ¿MSI o pagos fijos? Así puedes aprovechar las ofertas sin poner en riesgo tus finanzas

El Buen Fin 2026 ofrecerá descuentos y opciones de financiamiento del 13 al 17 de noviembre; conoce las diferencias entre meses sin intereses y pagos fijos para evitar deudas

Todo sobre el Buen Fin 2026 | Reuters

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre en México, con cinco días de descuentos y promociones en establecimientos físicos y tiendas en línea. Durante esta edición, los consumidores encontrarán alternativas de financiamiento como meses sin intereses (MSI), pagos fijos, bonificaciones y devoluciones de dinero. Sin embargo, antes de utilizar una tarjeta de crédito, es importante conocer las condiciones de cada esquema para evitar deudas que afecten el presupuesto familiar.

Las facilidades de pago se han convertido en uno de los principales motivos para comprar durante esta campaña comercial. De acuerdo con una encuesta de Ipsos, el 53 por ciento de los participantes considera que las opciones de financiamiento son uno de los aspectos más relevantes del Buen Fin, mientras que el 39 por ciento presta mayor atención a los descuentos y las ofertas. Estos resultados reflejan la importancia que tiene la posibilidad de distribuir el costo de una compra entre varias mensualidades.

Ante este panorama, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda elaborar un presupuesto, comparar precios y revisar la capacidad de pago antes de contratar financiamiento. La institución advierte que acumular compras a plazos puede comprometer los ingresos de los siguientes meses, incluso cuando las promociones no incluyen intereses. Por ello, el precio final, el tiempo de pago y las condiciones del contrato deben formar parte de cualquier decisión de compra.

¿Meses sin intereses o pagos fijos? Qué conviene en el Buen Fin

Los meses sin intereses permiten dividir el precio de un producto en pagos mensuales sin agregar intereses, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción. Por ejemplo, una compra de 12,000 pesos a 12 MSI representa mensualidades de 1,000 pesos, con un costo total de 12,000 pesos. En cambio, los pagos fijos con intereses establecen mensualidades por un plazo determinado, pero incorporan un costo de financiamiento, por lo que la cantidad total pagada puede superar el precio original del artículo.

La diferencia entre ambas alternativas está en el costo total y la capacidad del consumidor para cumplir sus compromisos. Los MSI pueden resultar más convenientes cuando el precio es el mismo que al contado y existe presupuesto para cubrir las mensualidades. En los pagos fijos con intereses, es necesario revisar la tasa, las comisiones y el monto final antes de aceptar el financiamiento. La Condusef recomienda no destinar más del 30 por ciento de los ingresos al pago de deudas y priorizar bienes cuya vida útil sea superior al plazo contratado, como computadoras, refrigeradores o lavadoras.

El principal riesgo de los MSI aparece cuando se acumulan varias compras que, de manera individual, parecen representar pagos pequeños. Si el titular de la tarjeta no cubre a tiempo las cantidades exigidas en su estado de cuenta, puede enfrentar intereses y cargos conforme a las condiciones del contrato. La Condusef también recomienda revisar que el comprobante indique la promoción contratada y evitar financiar productos de consumo inmediato, como alimentos o artículos que deberán comprarse nuevamente antes de terminar de pagarlos.

¿Qué ofertas habrá en el Buen Fin?

El Buen Fin 2026 contará con descuentos directos, meses sin intereses, bonificaciones bancarias, reembolsos y promociones por compras con tarjetas participantes. Entre los anuncios confirmados, BBVA informó que ofrecerá bonificaciones de hasta el 15 por ciento en determinadas compras a MSI y la posibilidad de aplazar el inicio de pagos hasta marzo de 2027, de acuerdo con las condiciones aplicables. Por su parte, Banamex anunció bonificaciones de hasta el 30 por ciento para clientes que cumplan los requisitos de su promoción, entre ellos realizar compras a partir de 12 meses sin intereses y contar con productos financieros participantes.

Las promociones también abarcarán categorías como tecnología, electrodomésticos, línea blanca, televisores, artículos para el hogar y otros productos comercializados por las tiendas participantes. No existe un porcentaje de descuento único para todos los establecimientos, pues cada negocio determina sus precios, inventario, plazos y vigencia de las ofertas. Para comprobar si un producto realmente cuesta menos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con la herramienta Quién es Quién en los Precios, que permite comparar importes por tienda y consultar registros previos. La recomendación es verificar el ahorro efectivo antes de elegir una promoción bancaria que exija una compra mínima o un plazo de financiamiento.

¿Cuándo empieza y cuántos días dura el Buen Fin 2026?

El Buen Fin 2026 comenzará el viernes 13 de noviembre y concluirá el martes 17 de noviembre, por lo que tendrá una duración de cinco días consecutivos. La campaña comercial incluirá el fin de semana y el lunes 16 de noviembre, fecha de descanso obligatorio en México por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Durante este periodo, los consumidores podrán aprovechar descuentos, meses sin intereses, bonificaciones y promociones bancarias en establecimientos físicos y tiendas en línea. Para conocer los negocios participantes y las condiciones de las ofertas, se podrá consultar el portal oficial del Buen Fin.