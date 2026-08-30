El Buen Fin 2026 cambia de fecha: este día inicia, cuánto dura y las novedades para esta edición

El programa buscará mantener el consumo de productos nacionales como uno de sus componentes e impulsar la digitalización de las empresas participantes

Esta es la nueva fecha del Buen Fin 2026 | Reuters

¡Que no se te pasen los días! El Buen Fin 2026 ya tiene fechas definidas y quienes planean realizar compras tendrán cinco días para buscar promociones tanto en establecimientos físicos como en tiendas en línea. La edición número 16 de este esperado programa se llevará a cabo en noviembre y abarcará el fin de semana previo, así como el día de descanso relacionado con la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Para este 2026, habrá un cambio importante en el calendario respecto a la edición anterior. En 2025, El Buen Fin comenzó el jueves 13 de noviembre y terminó el lunes 17; en 2026 arrancará el viernes 13 y concluirá el martes 17 de noviembre. La duración se mantiene en cinco días. No se ha establecido un horario general para todas las tiendas, pues cada establecimiento determina sus horarios de operación y las promociones que mantendrá disponibles dentro del periodo oficial.

¿Cuándo empieza el Buen Fin 2026? Fecha y duración

El Buen Fin 2026 dará inicio el viernes 13 de noviembre y terminará el martes 17 de noviembre, por lo que tendrá una duración de cinco días consecutivos. Las ofertas podrán encontrarse tanto en comercios físicos como en plataformas de comercio electrónico que participen en el programa. El periodo también abarcará un día festivo, es decir, el lunes 16 de noviembre, fecha considerada como día de descanso por la conmemoración del 20 de noviembre.

Buen Fin 2026: estas son todas las novedades para esta edición

Uno de los objetivos para este 2026 será aumentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas. El portal oficial contempla el acceso de estos negocios a cursos, herramientas, guías y recursos de MIPYMES MX, además de acciones de capacitación dirigidas a fortalecer sus capacidades digitales y facilitar su incorporación a canales de venta por internet.

También continuará la promoción de productos y servicios vinculados con la certificación ‘Hecho en México’. Los documentos y reportes sobre la edición 2026 señalan que el programa buscará mantener el consumo de productos nacionales como uno de sus componentes, al mismo tiempo que impulsa la digitalización de las empresas participantes.

Otro elemento que deberán tomar en cuenta los comercios es el código QR de verificación. Los negocios registrados tendrán que exhibirlo de manera visible para que los consumidores puedan escanearlo y comprobar en el portal oficial si el establecimiento forma parte del Buen Fin. El código permite consultar datos como el nombre del comercio, giro, dirección, página de internet y redes sociales, cuando esta información fue proporcionada durante el registro.

El registro para los comercios comenzará el 8 de septiembre y permanecerá disponible hasta las 23:59:59 horas del 12 de noviembre de 2026. El trámite es gratuito y es independiente del proceso para participar en el Sorteo El Buen Fin organizado por el Servicio de Administración Tributaria.

El Sorteo El Buen Fin también estará presente durante esta edición. Las operaciones que cumplan con las bases podrán participar cuando sean de al menos 250 pesos y se realicen con medios de pago electrónicos participantes en establecimientos registrados. El portal oficial señala una bolsa de 500 millones de pesos en premios para comercios y consumidores.

Las tiendas, además, podrán manejar promociones específicas para determinados días, productos o categorías dentro del periodo comprendido entre el 13 y el 17 de noviembre. Esto significa que una oferta anunciada por un comercio no necesariamente tendrá que permanecer disponible durante los cinco días, por lo que será necesario revisar su vigencia y condiciones antes de realizar una compra.

¿Qué es el Buen Fin en México?

El Buen Fin es un programa de descuentos y promociones dirigido al consumidor final que se realiza cada año durante noviembre. De acuerdo con la definición oficial, su objetivo es apoyar la economía de las familias, incentivar la actividad del mercado interno, fortalecer el comercio formal y procurar el respeto a los derechos de los consumidores.

La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre el sector público y privado y cuenta con la participación de dependencias y organismos como la Secretaría de Economía, Profeco, el SAT y organizaciones empresariales. Los negocios que deciden incorporarse pueden ofrecer descuentos, bonificaciones, meses sin intereses y otras promociones de acuerdo con sus propias condiciones comerciales.

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