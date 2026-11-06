Deportivo Cali le recuerda el descenso al América en la previa del clásico vallecaucano

Por cuestiones de seguridad, este partido en el Estadio Pascual Guerrero se jugará sin hinchada visitante, del ‘Verdiblanco’.

Harold Preciado Vs América De Cali/ Vizzor.

Este sábado 7 de noviembre se disputará una versión más del clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali, uno de los partidos más apasionantes del Fútbol Profesional Colombiano. El Estadio Olímpico Pascual Guerrero será el epicentro de este encuentro que cita al 2° y 3° de la tabla de posiciones.

Si bien para este duelo de ‘Azucareros’ y ‘Diablos Rojos’ no llegan con la necesidad de sumar puntos para entrar a las semifinales, ya que ambos están asegurados en los cuadrangulares, ambos van por la lucha al privilegio de tener la ventaja deportiva en esta instancia, la que ningún otro equipo puede empatar con ellos porque va a perder automáticamente, además del honor de quedarse con el clásico que siempre será un partido aparte.

Por tal motivo en la previa de estos compromisos, comienzan las respectivas cargadas por parte de ambos equipos y por supuesto delas hinchadas, quienes comienzan a sacar en cara títulos, decepciones deportivas y partidos en los que alguno salió victorioso. Y en esta oportunidad el Deportivo Cali se le fue con todo al América.

En las redes sociales del club verdiblanco apareció un post de: “La hinchada que no pasó 1806 noches 𝚊𝚗𝚑𝚎𝚕𝚊𝚗𝚍𝚘 𝐬𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚”. Esta cantidad de días que se mencionan allí, fue el tiempo en el que los ‘Diablos Rojos’ duraron jugando en segunda división, después de descender a la B en aquel diciembre del 2011 en cobros desde el punto penal contra Patriotas de Boyacá.

La hinchada que no pasó 1806 noches 𝚊𝚗𝚑𝚎𝚕𝚊𝚗𝚍𝚘 𝐬𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 💚



Hinchada, nos vemos en los cuadrangulares como ya nos vimos a lo largo del torneo ¿Ya se abonaron? 🎟️https://t.co/Ge2OltHklW pic.twitter.com/r76I5AzU3o — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) November 6, 2026

Historial entre Deportivo Cali y América de Cali:

Partidos en total jugados: 346.

Victorias del Deportivo Cali: 127.

Victorias del América de Cali: 108.

Empates: 111.

Partidos por Liga: 312.

Victorias del Deportivo Cali: 127.

Victorias del América de Cali: 100.

Empates: 97.

El clásico vallecaucano es uno de los más parejos que tiene el fútbol colombiano, sin embargo América descendió en el 2011 y volvió a primera división en 2016, algo que la fanaticada del ‘Verdiblanco’ aprovecha para burlarse de su eterno rival de ciudad. No obstante entre ambos los ‘Diablos Rojos’ cuentan con 17 títulos oficiales, contra 12 del ‘Azucarero’.

A pesar de ser uno de los enfrentamientos regionales más emocionantes del rentado nacional, Cali y América nunca se han encontrado en una final de Liga, caso contrario para lo que sucede con el de Bogotá entre Independiente Santa Fe y Millonarios, y el de Medellín con el DIM y Atlético Nacional.

El partido número 347 de la historia entre América de Cali y Deportivo Cali no contará con presencia de hinchada visitante, los ‘Azucareros’ deberán ver a la distancia este compromiso, mientras los ‘Diablos Rojos’ tendrán que llenar las gradas del ‘Coloso de San Fernando’ para ir en búsqueda de una victoria.

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