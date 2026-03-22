San Carlos vs Saprissa en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre San Carlos y Saprissa por la jornada 13 del Torneo Clausura de Costa Rica.

San Carlos vs Saprissa, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto! San Carlos y Deportivo Saprissa se enfrentan en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro en Ciudad Quesada reúne a dos equipos que compiten en la parte alta de la tabla y que necesitan sumar para sostenerse en la pelea. Saprissa llega tercero con 21 puntos, mientras que San Carlos es quinto con 17, en un duelo que puede mover posiciones clave.

San Carlos encara el partido con la intención de recuperarse tras su última presentación. La derrota 1-0 frente a Sporting frenó su avance, por lo que buscará hacerse fuerte en casa para volver a sumar. El equipo necesita mejorar su producción en ataque y sostener el orden defensivo para competir ante un rival directo.

Saprissa, por su parte, llega con el objetivo de mantenerse en la zona alta. Pese a la caída 2-1 ante Cartaginés en la jornada anterior, el conjunto morado ha mostrado regularidad en el torneo. Con ese respaldo, intentará imponer su juego y sumar como visitante para no perder terreno en la lucha por el liderato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Carlos vs Saprissa hoy domingo 22 de marzo de 2026?

El encuentro entre San Carlos y Saprissa está programado para el domingo 22 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Carlos Ugalde. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del San Carlos vs Saprissa para la jornada 13, al momento

San Carlos no podrá contar con Gerardo Castillo Pérez Zeledón ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos de cara a la jornada 14 del Torneo Clausura. Se estima que Luis Alberto Orozco y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

San Carlos : Mario González, Reggy Rivera, Jordy Evans, Jean Carlo Agüero, Pablo Fonseca, Christian Martínez, Kenneth Cerdas, Roberto Córdoba, Emmanuel Hernández, Osvaldo Rojas, Jorman Aguilar DT : Walte Centeno.

: Mario González, Reggy Rivera, Jordy Evans, Jean Carlo Agüero, Pablo Fonseca, Christian Martínez, Kenneth Cerdas, Roberto Córdoba, Emmanuel Hernández, Osvaldo Rojas, Jorman Aguilar : Walte Centeno. Saprissa: Abraham Madriz, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, Luis Paradela, Gerald Taylor, Mariano Torres, Bancy Hernandez, Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Antecedentes del San Carlos vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron San Carlos y Saprissa:

8 de febrero de 2026 | San Carlos 0-2 Saprissa | Torneo Apertura

15 de octubre de 2025 | San Carlos 0-2 Saprissa | Torneo Apertura

1 de agosto de 2025 | Saprissa 2-0 San Carlos | Torneo Apertura

9 de marzo de 2025 | Saprissa 3-0 San Carlos | Torneo Clausura

11 de enero de 2025 | San Carlos 0-1 Saprissa | Torneo Clausura

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