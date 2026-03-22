Santos vs Puebla, en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 12

En duelo de equipos urgidos. los Guerreros y la Franja se enfrentan buscando salir de la zona baja de la tabla general del Clausura 2026

Santos vs Puebla, en vivo la jornada 12 del torneo Clausura 2026. Claro Sports

Clausura 2026: horario del partido Santos vs Puebla, hoy (fecha) de 2026

En el marco de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, los Laguneros serán anfitriones de La Franja en un compromiso programado para este domingo 22 de marzo, el cual se disputará en el Estadio TSM Corona a partir de las 17:00 horas.

Liga MX: alineaciones confirmadas del Santos vs Puebla para la jornada 12, al momento

Estos son los once futbolistas que mandan a la cancha ambos técnicos para este compromiso:

Santos: Carlos Acevedo, Bruno Amione, Oscar Ortega, Emmanuel Echeverría, Kevin Picón, Ezequiel Bullaude, Javier Güemez, Carlos Gruezo, Lucas Di Yorio, Aldo López, Francisco Villalba

Puebla: Ricardo Gutiérrez, Juan Vargas, Eduardo Navarro, Alejandro Organista, Alonso Ramirez, Luis Rey, Nicolás Diaz, Iker Moreno, Emiliano Gomez, Edgar Guerra, Kevin Velasco

¿Dónde ver en vivo el Santos vs Puebla? Canales de TV y transmisión streaming

El enfrentamiento entre Guerreros y Poblanos por la Liga MX se podrá disfrutar completamente en vivo a través de ESPN en televisión de paga, además de estar disponible en las plataformas de streaming ViX Premium y Disney+ Premium, que requieren una suscripción activa para acceder al contenido.

Antecedentes del Santos vs Puebla y últimos resultados en la Liga MX

En los últimos enfrentamientos entre Puebla y Santos en Liga MX, se observa una rivalidad bastante equilibrada, con triunfos repartidos para ambos equipos y marcadores generalmente cerrados, reflejando partidos competitivos y disputados.

Puebla 1 – 0 Santos | 25 de julio de 2025

Santos 0 – 2 Puebla | 2 de febrero de 2025

Puebla 1 – 0 Santos | 5 de julio de 2024

Santos 3 – 0 Puebla | 30 de enero de 2024

Puebla 2 – 3 Santos | 7 de julio de 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De cara a este compromiso, los Laguneros llegan con una ligera ventaja en las apuestas para imponerse ante La Franja en el Clausura 2026 de la Liga MX. A continuación, se presentan los momios disponibles:

Triunfo de Santos +148

Empate +255

Triunfo de Puebla +166

¡¡¡BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS!!! Arrancamos con el minuto a minuto del Santos vs Puebla de la jornada 12 del Clausura 2026

Santos Laguna y Puebla se enfrentan en un duelo clave de la jornada 12 del Clausura 2026, con dos equipos que buscan recomponer el camino en la Liga MX. Desde la Comarca Lagunera, el partido promete intensidad, urgencia por sumar puntos y movimientos importantes en la tabla general, en un encuentro que podrás seguir completamente en vivo, con todas las acciones, goles y jugadas al momento.

Te puede interesar: