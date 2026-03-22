Motagua vs Real España en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Motagua y Real España por el Torneo Clausura de Honduras.

Motagua vs Real España, Liga de Honduras, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto! Motagua y Real España se enfrentan este domingo en el Estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El duelo reúne a los dos equipos que comparten la cima con 25 puntos, en un cruce directo que puede definir el liderato en esta etapa del campeonato.

Motagua encara el partido con ventaja en la tabla, ya que cuenta con un juego pendiente y una mejor diferencia de gol. El equipo dirigido por Javier López se mantiene invicto en el torneo y viene de sumar un empate en su última presentación. Con ese panorama, buscará hacerse fuerte en casa para sostener su posición y marcar distancia.

Real España llega con la intención de dar el golpe y quedarse con el primer lugar. El conjunto de Jeaustin Campos ha mostrado regularidad y en su más reciente partido consiguió una victoria que le permitió igualar en puntos con su rival. Ahora, intentará trasladar ese rendimiento como visitante para quedarse con un resultado clave.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Motagua vs Real España hoy domingo 22 de marzo de 2026?

El encuentro entre Motagua y Real España está programado para el domingo 22 de marzo a las 17:15 horas y se disputará en el Estadio Nacional. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Motagua vs Real España para la jornada 14, al momento

Ni Motagua ni Real España cuentan con futbolistas suspendidos de cara a la jornada 14 del Torneo Clausura. Se estima que Javier López y Jeaustin Campos no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Motagua : Marlon Licona, Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos (C), Clever Portillo, Rodrigo Gómez, Carlos Palma, José Reyes, Jorge Serrano, Rodrigo De Olivera, Carlos Mejía DT : Javier López.

: Marlon Licona, Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos (C), Clever Portillo, Rodrigo Gómez, Carlos Palma, José Reyes, Jorge Serrano, Rodrigo De Olivera, Carlos Mejía : Javier López. Real España: Luis López, Carlos Mejía, Devron García, Daniel Aparicio, Franklin Flores, Jack Baptiste, Jhow Benavídez (C), Mike Arana, Gonzalo Ritacco, Darixon Vuelto, David Sayago. DT: Jeaustin Campos.

Antecedentes del Motagua vs Real España y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Motagua y Real España:

1 de febrero de 2026 | Real España 2-2 Motagua | Torneo Clausura

23 de diciembre de 2025 | Real España 1-1 Motagua | Torneo Apertura

13 de diciembre de 2025 | Motagua 0-3 Real España | Torneo Apertura

23 de noviembre de 2025 | Real España 1-2 Motagua | Torneo Apertura

31 de agosto de 2025 | Motagua 3-2 Real España | Torneo Apertura

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