Comunicaciones vs Xelajú MC en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Xelajú MC por la jornada 15 del Torneo Clausura de Guatemala.

Comuniciaciones Xelajú MC, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto! Comunicaciones y Xelajú MC se enfrentan en uno de los partidos más destacados de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El duelo se disputará en el Estadio Cementos Progreso y pone cara a cara a dos equipos que se mantienen en la zona alta de la tabla. Ambos llegan tras resultados recientes distintos, lo que le añade interés a este cruce directo.

Comunicaciones afronta el partido con 25 puntos y como uno de los líderes del campeonato. El equipo viene de una derrota en su última presentación, por lo que buscará reaccionar y volver a sumar en casa. A lo largo del torneo ha mostrado constancia en resultados, lo que le permite mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Xelajú MC, por su parte, llega con 23 unidades y en un momento favorable. El conjunto quetzalteco viene de una victoria reciente que lo acercó a la cima de la tabla. Con un rendimiento sostenido en sus últimas presentaciones, intentará sumar como visitante y meterse de lleno en la lucha por el liderato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Xelajú MC hoy domingo 22 de marzo de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Xelajú MC está programado para el domingo 22 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Comunicaciones vs Xelajú MC para la jornada 15, al momento

Ni Comunicaciones ni Xelajú MC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Marco Figueroa y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Comunicaciones : Fredy Pérez, Erick González, José Pinto, Ernesto Monreal, Stheven Robles, Dairon Reyes, Karel Espino, Lynner García, Omar Duarte, Samuel Camacho, Janpol Morales. DT : Marco Figueroa.

: Fredy Pérez, Erick González, José Pinto, Ernesto Monreal, Stheven Robles, Dairon Reyes, Karel Espino, Lynner García, Omar Duarte, Samuel Camacho, Janpol Morales. : Marco Figueroa. Xelajú MC: Rubén Silva, Kevin Ruíz, Manuel Romero, Widvin Tebalan, Javier González, Raúl Calderón, Ricardo Márquez, Antonio López, Jorge Aparicio, Yair Jaén, Steven Cárdenas. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes del Comunicaciones vs Xelajú MC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Comunicaciones y Xelajú MC:

31 de enero de 2026 | Xelajú MC 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Comunicaciones 0-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

19 de septiembre de 2025 | Xelajú MC 3-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

17 de abril de 2025 | Xelajú MC 3-2 Comunicaciones | Torneo Clausura

27 de febrero de 2025 | Comunicaciones 2-1 Xelajú MC | Torneo Clausura

Te puede interesar