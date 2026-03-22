Pachuca vs Toluca en vivo: ¡Arranca el encuentro en el Estadio Hidalgo!

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La fecha 12 llega a la Bella Airosa

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. Pachuca y Toluca se enfrentan este domingo 22 de marzo en el Estadio Hidalgo, en duelo correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto local llega con 21 puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla, con un registro de seis victorias y sin derrota en casa, condición que buscará sostener en este compromiso. Los Tuzos vienen de un empate en su último partido, por lo que intentarán retomar el paso en su estadio.

Del otro lado, Toluca se presenta como uno de los equipos más consistentes del torneo, al ocupar la segunda posición con 25 puntos y mantenerse como el único invicto del semestre, con siete triunfos y cuatro empates. Los Diablos Rojos también empataron en su encuentro más reciente, en un contexto donde buscan mantener su lugar en la zona alta.

El partido enfrenta a dos equipos con rendimiento constante y con una diferencia de cuatro unidades en la tabla, en un duelo que puede marcar el rumbo en la pelea por los primeros puestos.

Clausura 2026: horario del partido Pachuca vs Toluca, hoy 22 de marzo de 2026

El encuentro entre Pachuca y Toluca, a realizarse en la cancha del Estadio Hidalgo, arrancará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Liga MX: alineaciones confirmadas del Pachuca vs Toluca para la jornada 12

Estos son los hombres elegidos por Esteban Solari y por Antonio Mohamed para enfrentar el encuentro de la fecha 12 del Clausura 2026.

Pachuca: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Brian García, Carlos Sánchez, Víctor Guzmán, Christian Rivera, Oussama Idrissi, Alexei Domínguez, Salomón Rondón, Robert Nunes

Toluca: Hugo González, Bruno Mendez, Andrés Pereira, Jesús Gallardo, Everardo López, Franco Romero, Jesús Angulo, Santiago Simon, Alexis Vega, Helinho, Paulinho

¿Dónde ver en vivo el Pachuca vs Toluca? Canales de TV y transmisión streaming

El partido entre hidalguenses y mexiquenses lo podrás seguir por la señal de FOX ONE y por el sistema de streaming de Tubi.

Antecedentes del Pachuca vs Toluca y últimos resultados en la Liga MX

Si algo prometen los últimos duelos entre Pachuca y Toluca es que son encuentros cargados de goles. El balance muestra una tendencia positiva hacia los escarlatas, quienes suman tres victorias por dos empates.

Jornada 15 | Toluca 2-2 Pachuca | Apertura 2025

Jornada 13 | Toluca 3-2 Pachuca | Clausura 2025

Jornada 8 | Pachuca 2-2 Toluca | Apertura 2024

Jornada 13 | Pachuca 2-3 Toluca | Clausura 2024

Jornada 7 | Toluca 5-0 Pachuca | Apertura 2023

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