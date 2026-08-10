Beca Rita Cetina agosto 2026: así puedes consultar tu saldo y saber si ya te depositaron el pago

La Beca Rita Cetina es un programma dirigido para estudiantes de escuelas públicas de educación básica con el fin de apoyar sus gastos escolares

La Beca Rita Cetina busca erradicar la deserción escolar | Reuters

Durante el periodo vacacional de julio y agosto, la Beca Rita Cetina permanece suspendida para los estudiantes de educación básica; sin embargo, las familias pueden acceder a un pago anual de 2 mil 500 pesos por concepto del Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina, un recurso que busca aliviar los gastos del regreso a clases, cuando la compra de útiles escolares y uniformes representa uno de los principales desembolsos para los padres de familia.

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina en agosto 2026?

La Beca Rita Cetina es un programa de apoyo dirigido a familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica, bajo la modalidad escolarizada. El beneficio consiste en un apoyo de 1900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que forme parte del hogar, con el objetivo de contribuir a que niñas, niños y adolescentes continúen sus estudios. El apoyo puede otorgarse durante los 10 meses que comprende el ciclo escolar y hasta por un periodo de 30 meses, siempre que se mantengan las condiciones establecidas en las Reglas de Operación vigentes.

Para conservar la beca, uno de los principales requisitos es que los estudiantes continúen inscritos en una escuela pública de educación básica. Aunque el apoyo contempla los meses del ciclo escolar, los depósitos se suspenden durante julio y agosto, correspondientes al periodo vacacional, por lo que las familias no reciben en estos meses el pago bimestral habitual. No obstante, agosto contempla un apoyo adicional para determinados beneficiarios, por lo que la ausencia del depósito regular no significa que las familias queden sin ningún recurso durante este periodo.

En agosto de 2026 se entrega un pago único anual de 2 mil 500 pesos correspondiente a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina”, destinada a estudiantes de primaria. El depósito se realiza del 3 al 14 de agosto de 2026 y los recursos son entregados de manera escalonada en la tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del tutor registrado. De esta manera, mientras el pago bimestral de la Beca Rita Cetina permanece suspendido durante el periodo vacacional, las familias con estudiantes de primaria pueden recibir este apoyo extraordinario para cubrir parte de los gastos relacionados con el regreso a clases.

¿Cómo saber si ya depositaron el pago de la beca y consultar el saldo de la tarjeta?

La forma más sencilla de verificar si el depósito ya fue realizado es a través de la aplicación oficial Banco del Bienestar Móvil, donde solo se necesitan los 16 dígitos de la tarjeta y el NIP para consultar el saldo. Otra opción es acudir directamente a un cajero automático del Banco del Bienestar, de acuerdo con la fecha establecida en el calendario oficial de pagos.

¿Qué otros métodos existen para consultar el saldo de la Beca Rita Cetina?

Las autoridades también habilitaron la línea telefónica 800 900 2000 para que los beneficiarios puedan consultar de forma rápida el saldo de su tarjeta. El proceso es sencillo: basta con seleccionar la primera opción del menú interactivo, ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y proporcionar el año de nacimiento; después, el sistema indicará el monto disponible en la cuenta.

Calendario de pago Beca Rita Cetina: del 10 al 14 de agosto, por letra de apellido

El pago único de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina comenzó el pasado lunes 3 de agosto y la entrega de los apoyos concluirá el viernes 14 de agosto. La disponibilidad del efectivo depende de la letra inicial del apellido de cada beneficiario, por lo que las fechas de depósito varían de acuerdo con el calendario establecido para cada grupo.

Lunes 10 de agosto | M

Martes 11 de agosto | N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 12 de agosto | R

Jueves 13 de agosto | S

Viernes 14 de agosto | T, U, V, W, X, Y, Z

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