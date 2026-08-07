Ferias de Regreso a Clases 2026: dónde se ubican, fechas, horarios y descuentos

Publicado por Leonardo Méndez

Los padres de familia se preparan para la compra de útiles escolares rumbo al inicio de clases de educación básica de este próximo 31 de agosto de 2026

Ferias de Regreso a Clases 2026: fechas y recomendaciones | Reuters

A pocas semanas del regreso a clases, las familias mexicanas comienzan la cuenta regresiva para uno de los periodos que más exige a su economía: la compra de útiles escolares. Con el inicio del ciclo escolar programado para este lunes 31 de agosto, padres de familia recorren tiendas y establecimientos en busca de las mejores opciones para completar las listas escolares sin afectar de manera considerable su presupuesto.

Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pondrá en marcha 54 ferias de regreso a clases en diferentes puntos del país, con la intención de brindar alternativas más económicas a los estudiantes. En estos espacios se ofrecerán mochilas, útiles escolares, libros, artículos de papelería, equipos de cómputo, calzado y ropa escolar, además de servicios gratuitos como certificados médicos y cortes de cabello, junto con módulos de orientación para la inscripción a distintos programas gubernamentales.

Ferias de Regreso a Clases 2026: ¿Dónde están, fechas y cuál es su horario?

La Profeco organizará 54 ferias de regreso a clases en distintos puntos del país como parte de las acciones previas al inicio del ciclo escolar. De acuerdo con la información publicada en su sitio web, en la Ciudad de México el evento se realizará los próximos 15 y 16 de agosto, con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas y acceso gratuito para las familias que buscan adquirir útiles escolares, uniformes y productos necesarios para el regreso a las aulas.

EstadoFechaLugar
Guerrero20 al 30 de agostoIguala – Explanada del Palacio Municipal
San Luis Potosí15 al 17 de agostoSan Luis Potosí – Plaza del Carmen
Nayarit21 de agosto al 4 de septiembreTepic – Andador Amado Nervo Poniente
Oaxaca14 al 22 de agostoOaxaca – A un costado de la Catedral
Puebla15 al 17 de agostoTehuacán – Parque Juárez
Quintana Roo14 al 16 de agostoCancún – Parque de las Palapas
Querétaro14 al 16 de agostoQuerétaro – Plaza Gran Cué
Guanajuato14 al 16 de agostoLeón – Edificio de la Cámara de Comercio
Puebla15 al 16 de agostoPuebla – Plaza de la Democracia
Tlaxcala14 al 16 de agostoTlaxcala – Parque Benito Juárez
Veracruz5 de agostoVeracruz – Parque Coronel Manuel Gutiérrez Zamora
Veracruz14 al 17 de agostoXalapa – Bajos de Palacio Municipal
Tamaulipas28 al 30 de agostoTampico – Sitio de Exposiciones
Tamaulipas22 al 23 de agostoCiudad Madero – Auditorio Américo Villarreal
Tamaulipas15 al 16 de agostoAltamira – Plaza de la Constitución
Tamaulipas16 de agostoCiudad Victoria – Paseo Libre 17
San Luis Potosí31 de julioCiudad Valles – Gran Salón
Veracruz14 al 15 de agostoPánuco – Gimnasio Municipal Alfonso Guzmán Neyra
Tabasco14 al 16 de agostoVillahermosa – Gran Salón Villahermosa, Parque Tomás Garrido Canabal
Veracruz21 al 23 de agostoLas Choapas – Parque Central Benito Juárez
Campeche7 al 15 de agostoEscárcega – Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla
Campeche3 al 31 de agostoCarmen – Parque Tila
Campeche21 al 23 de agostoCampeche – Unidad Deportiva 20 de Noviembre
Morelos28 al 30 de agostoJojutla – Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan
Chihuahua21 al 23 de agostoCuauhtémoc – Plaza Benito Juárez
Durango15 al 16 de agostoDurango – Plaza IV Centenario
Zacatecas18 al 20 de agostoGuadalupe – Explanada de la Presidencia Municipal
Aguascalientes31 de julio al 1 de agostoAguascalientes – Centro de Artes Visuales
Baja California Sur13 al 16 de agostoLa Paz – Parque Jardín Velasco
Ciudad de México21 al 22 de agostoAzcapotzalco – Jardín Parque Hidalgo
Ciudad de México28 de agosto al 2 de septiembreMilpa Alta – Explanada de la Alcaldía
Ciudad de México13 al 16 de agostoCuajimalpa – Explanada de la Alcaldía
Michoacán12 al 16 de agostoMorelia – Plaza Valladolid
Michoacán19 al 23 de agostoCuitzeo – Jardín Principal
Chihuahua14 al 16 de agostoCiudad Juárez – Parque Central
Jalisco13 de agostoZapopan – Estación Tren Ligero Zapopan Centro
Nuevo León21 al 22 de agostoSan Nicolás de los Garza – Unidad Deportiva José Navarro
Sonora15 de agostoCajeme – Centro Magno
Yucatán7 al 9 de agostoMérida – Cámara de Comercio
Estado de México25 de agosto al 2 de septiembreOtumba – Plaza de la Constitución
Hidalgo15 al 16 de agostoPachuca – Parque Cultural Hidalguense
Baja California21 al 23 de agostoTijuana – Plaza Galerías Hipódromo
Estado de México14 al 16 de agostoTlalnepantla – Estación San Rafael del Suburbano
Estado de México21 al 23 de agostoNaucalpan – Plaza Revolución
Estado de México6 al 8 de agostoCuautitlán Izcalli – Zona de Bancos
Estado de México28 al 30 de agostoEcatepec – Explanada Central
Estado de México13 al 16 de agostoSan Mateo Atenco – Palacio Municipal
Coahuila31 de julioTorreón – Cámara de Comercio
Guanajuato21 al 30 de agostoIrapuato – Explanada de la Plaza de los Fundadores
Tamaulipas14 al 16 de agostoReynosa – Auditorio Municipal
Tamaulipas19 de agostoRío Bravo – Unidad Deportiva Las Liebres
Sinaloa7 de agostoCuliacán – Polideportivo Juan S. Millán
Chiapas16 al 22 de agostoComitán – Parque Central
Colima15 de agostoColima – Cancha Deportiva del Mirador
Ciudad de México15 y 16 de agostoProfeco – Expo Reforma

Recomendaciones de la Profeco para surtir la lista escolar

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para que las familias puedan surtir la lista de útiles escolares de manera responsable, proteger su economía y ejercer sus derechos como consumidores. La dependencia recordó que antes de adquirir materiales, uniformes, libros o contratar servicios educativos, las personas deben recibir información clara, veraz y completa sobre precios, características y condiciones de compra.

Profeco señaló que una de las claves para cuidar el presupuesto familiar es planear con anticipación. Entre sus recomendaciones destacan elaborar una lista de productos necesarios, revisar qué útiles, mochilas o uniformes pueden reutilizarse, comparar precios mediante herramientas como el programa Quién es Quién en los Precios, establecer un presupuesto y evitar compras impulsivas. También sugirió priorizar artículos de calidad, aprovechar ofertas solo cuando representen una verdadera necesidad y considerar gastos adicionales durante todo el ciclo escolar, como materiales, actividades y transporte.

La dependencia también recordó los derechos de las familias ante proveedores y escuelas particulares. Los consumidores pueden elegir libremente dónde comprar sus útiles y servicios, exigir productos seguros y de calidad, solicitar compensaciones ante fallas y acudir a Profeco para recibir asesoría o presentar quejas. En el caso de instituciones privadas, estas deben informar sus costos, acreditar su incorporación a la Secretaría de Educación Pública (SEP), respetar las colegiaturas acordadas y permitir la libre elección de proveedores, sin imponer lugares específicos para adquirir uniformes o materiales escolares.

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