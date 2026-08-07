Ferias de Regreso a Clases 2026: dónde se ubican, fechas, horarios y descuentos

Los padres de familia se preparan para la compra de útiles escolares rumbo al inicio de clases de educación básica de este próximo 31 de agosto de 2026

Ferias de Regreso a Clases 2026: fechas y recomendaciones | Reuters

A pocas semanas del regreso a clases, las familias mexicanas comienzan la cuenta regresiva para uno de los periodos que más exige a su economía: la compra de útiles escolares. Con el inicio del ciclo escolar programado para este lunes 31 de agosto, padres de familia recorren tiendas y establecimientos en busca de las mejores opciones para completar las listas escolares sin afectar de manera considerable su presupuesto.

Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pondrá en marcha 54 ferias de regreso a clases en diferentes puntos del país, con la intención de brindar alternativas más económicas a los estudiantes. En estos espacios se ofrecerán mochilas, útiles escolares, libros, artículos de papelería, equipos de cómputo, calzado y ropa escolar, además de servicios gratuitos como certificados médicos y cortes de cabello, junto con módulos de orientación para la inscripción a distintos programas gubernamentales.

Ferias de Regreso a Clases 2026: ¿Dónde están, fechas y cuál es su horario?

La Profeco organizará 54 ferias de regreso a clases en distintos puntos del país como parte de las acciones previas al inicio del ciclo escolar. De acuerdo con la información publicada en su sitio web, en la Ciudad de México el evento se realizará los próximos 15 y 16 de agosto, con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas y acceso gratuito para las familias que buscan adquirir útiles escolares, uniformes y productos necesarios para el regreso a las aulas.

Estado Fecha Lugar Guerrero 20 al 30 de agosto Iguala – Explanada del Palacio Municipal San Luis Potosí 15 al 17 de agosto San Luis Potosí – Plaza del Carmen Nayarit 21 de agosto al 4 de septiembre Tepic – Andador Amado Nervo Poniente Oaxaca 14 al 22 de agosto Oaxaca – A un costado de la Catedral Puebla 15 al 17 de agosto Tehuacán – Parque Juárez Quintana Roo 14 al 16 de agosto Cancún – Parque de las Palapas Querétaro 14 al 16 de agosto Querétaro – Plaza Gran Cué Guanajuato 14 al 16 de agosto León – Edificio de la Cámara de Comercio Puebla 15 al 16 de agosto Puebla – Plaza de la Democracia Tlaxcala 14 al 16 de agosto Tlaxcala – Parque Benito Juárez Veracruz 5 de agosto Veracruz – Parque Coronel Manuel Gutiérrez Zamora Veracruz 14 al 17 de agosto Xalapa – Bajos de Palacio Municipal Tamaulipas 28 al 30 de agosto Tampico – Sitio de Exposiciones Tamaulipas 22 al 23 de agosto Ciudad Madero – Auditorio Américo Villarreal Tamaulipas 15 al 16 de agosto Altamira – Plaza de la Constitución Tamaulipas 16 de agosto Ciudad Victoria – Paseo Libre 17 San Luis Potosí 31 de julio Ciudad Valles – Gran Salón Veracruz 14 al 15 de agosto Pánuco – Gimnasio Municipal Alfonso Guzmán Neyra Tabasco 14 al 16 de agosto Villahermosa – Gran Salón Villahermosa, Parque Tomás Garrido Canabal Veracruz 21 al 23 de agosto Las Choapas – Parque Central Benito Juárez Campeche 7 al 15 de agosto Escárcega – Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla Campeche 3 al 31 de agosto Carmen – Parque Tila Campeche 21 al 23 de agosto Campeche – Unidad Deportiva 20 de Noviembre Morelos 28 al 30 de agosto Jojutla – Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan Chihuahua 21 al 23 de agosto Cuauhtémoc – Plaza Benito Juárez Durango 15 al 16 de agosto Durango – Plaza IV Centenario Zacatecas 18 al 20 de agosto Guadalupe – Explanada de la Presidencia Municipal Aguascalientes 31 de julio al 1 de agosto Aguascalientes – Centro de Artes Visuales Baja California Sur 13 al 16 de agosto La Paz – Parque Jardín Velasco Ciudad de México 21 al 22 de agosto Azcapotzalco – Jardín Parque Hidalgo Ciudad de México 28 de agosto al 2 de septiembre Milpa Alta – Explanada de la Alcaldía Ciudad de México 13 al 16 de agosto Cuajimalpa – Explanada de la Alcaldía Michoacán 12 al 16 de agosto Morelia – Plaza Valladolid Michoacán 19 al 23 de agosto Cuitzeo – Jardín Principal Chihuahua 14 al 16 de agosto Ciudad Juárez – Parque Central Jalisco 13 de agosto Zapopan – Estación Tren Ligero Zapopan Centro Nuevo León 21 al 22 de agosto San Nicolás de los Garza – Unidad Deportiva José Navarro Sonora 15 de agosto Cajeme – Centro Magno Yucatán 7 al 9 de agosto Mérida – Cámara de Comercio Estado de México 25 de agosto al 2 de septiembre Otumba – Plaza de la Constitución Hidalgo 15 al 16 de agosto Pachuca – Parque Cultural Hidalguense Baja California 21 al 23 de agosto Tijuana – Plaza Galerías Hipódromo Estado de México 14 al 16 de agosto Tlalnepantla – Estación San Rafael del Suburbano Estado de México 21 al 23 de agosto Naucalpan – Plaza Revolución Estado de México 6 al 8 de agosto Cuautitlán Izcalli – Zona de Bancos Estado de México 28 al 30 de agosto Ecatepec – Explanada Central Estado de México 13 al 16 de agosto San Mateo Atenco – Palacio Municipal Coahuila 31 de julio Torreón – Cámara de Comercio Guanajuato 21 al 30 de agosto Irapuato – Explanada de la Plaza de los Fundadores Tamaulipas 14 al 16 de agosto Reynosa – Auditorio Municipal Tamaulipas 19 de agosto Río Bravo – Unidad Deportiva Las Liebres Sinaloa 7 de agosto Culiacán – Polideportivo Juan S. Millán Chiapas 16 al 22 de agosto Comitán – Parque Central Colima 15 de agosto Colima – Cancha Deportiva del Mirador Ciudad de México 15 y 16 de agosto Profeco – Expo Reforma

Recomendaciones de la Profeco para surtir la lista escolar

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para que las familias puedan surtir la lista de útiles escolares de manera responsable, proteger su economía y ejercer sus derechos como consumidores. La dependencia recordó que antes de adquirir materiales, uniformes, libros o contratar servicios educativos, las personas deben recibir información clara, veraz y completa sobre precios, características y condiciones de compra.

Profeco señaló que una de las claves para cuidar el presupuesto familiar es planear con anticipación. Entre sus recomendaciones destacan elaborar una lista de productos necesarios, revisar qué útiles, mochilas o uniformes pueden reutilizarse, comparar precios mediante herramientas como el programa Quién es Quién en los Precios, establecer un presupuesto y evitar compras impulsivas. También sugirió priorizar artículos de calidad, aprovechar ofertas solo cuando representen una verdadera necesidad y considerar gastos adicionales durante todo el ciclo escolar, como materiales, actividades y transporte.

La dependencia también recordó los derechos de las familias ante proveedores y escuelas particulares. Los consumidores pueden elegir libremente dónde comprar sus útiles y servicios, exigir productos seguros y de calidad, solicitar compensaciones ante fallas y acudir a Profeco para recibir asesoría o presentar quejas. En el caso de instituciones privadas, estas deben informar sus costos, acreditar su incorporación a la Secretaría de Educación Pública (SEP), respetar las colegiaturas acordadas y permitir la libre elección de proveedores, sin imponer lugares específicos para adquirir uniformes o materiales escolares.

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