Ferias de Regreso a Clases 2026: dónde se ubican, fechas, horarios y descuentos
Los padres de familia se preparan para la compra de útiles escolares rumbo al inicio de clases de educación básica de este próximo 31 de agosto de 2026
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A pocas semanas del regreso a clases, las familias mexicanas comienzan la cuenta regresiva para uno de los periodos que más exige a su economía: la compra de útiles escolares. Con el inicio del ciclo escolar programado para este lunes 31 de agosto, padres de familia recorren tiendas y establecimientos en busca de las mejores opciones para completar las listas escolares sin afectar de manera considerable su presupuesto.
Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pondrá en marcha 54 ferias de regreso a clases en diferentes puntos del país, con la intención de brindar alternativas más económicas a los estudiantes. En estos espacios se ofrecerán mochilas, útiles escolares, libros, artículos de papelería, equipos de cómputo, calzado y ropa escolar, además de servicios gratuitos como certificados médicos y cortes de cabello, junto con módulos de orientación para la inscripción a distintos programas gubernamentales.
Ferias de Regreso a Clases 2026: ¿Dónde están, fechas y cuál es su horario?
La Profeco organizará 54 ferias de regreso a clases en distintos puntos del país como parte de las acciones previas al inicio del ciclo escolar. De acuerdo con la información publicada en su sitio web, en la Ciudad de México el evento se realizará los próximos 15 y 16 de agosto, con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas y acceso gratuito para las familias que buscan adquirir útiles escolares, uniformes y productos necesarios para el regreso a las aulas.
|Estado
|Fecha
|Lugar
|Guerrero
|20 al 30 de agosto
|Iguala – Explanada del Palacio Municipal
|San Luis Potosí
|15 al 17 de agosto
|San Luis Potosí – Plaza del Carmen
|Nayarit
|21 de agosto al 4 de septiembre
|Tepic – Andador Amado Nervo Poniente
|Oaxaca
|14 al 22 de agosto
|Oaxaca – A un costado de la Catedral
|Puebla
|15 al 17 de agosto
|Tehuacán – Parque Juárez
|Quintana Roo
|14 al 16 de agosto
|Cancún – Parque de las Palapas
|Querétaro
|14 al 16 de agosto
|Querétaro – Plaza Gran Cué
|Guanajuato
|14 al 16 de agosto
|León – Edificio de la Cámara de Comercio
|Puebla
|15 al 16 de agosto
|Puebla – Plaza de la Democracia
|Tlaxcala
|14 al 16 de agosto
|Tlaxcala – Parque Benito Juárez
|Veracruz
|5 de agosto
|Veracruz – Parque Coronel Manuel Gutiérrez Zamora
|Veracruz
|14 al 17 de agosto
|Xalapa – Bajos de Palacio Municipal
|Tamaulipas
|28 al 30 de agosto
|Tampico – Sitio de Exposiciones
|Tamaulipas
|22 al 23 de agosto
|Ciudad Madero – Auditorio Américo Villarreal
|Tamaulipas
|15 al 16 de agosto
|Altamira – Plaza de la Constitución
|Tamaulipas
|16 de agosto
|Ciudad Victoria – Paseo Libre 17
|San Luis Potosí
|31 de julio
|Ciudad Valles – Gran Salón
|Veracruz
|14 al 15 de agosto
|Pánuco – Gimnasio Municipal Alfonso Guzmán Neyra
|Tabasco
|14 al 16 de agosto
|Villahermosa – Gran Salón Villahermosa, Parque Tomás Garrido Canabal
|Veracruz
|21 al 23 de agosto
|Las Choapas – Parque Central Benito Juárez
|Campeche
|7 al 15 de agosto
|Escárcega – Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla
|Campeche
|3 al 31 de agosto
|Carmen – Parque Tila
|Campeche
|21 al 23 de agosto
|Campeche – Unidad Deportiva 20 de Noviembre
|Morelos
|28 al 30 de agosto
|Jojutla – Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan
|Chihuahua
|21 al 23 de agosto
|Cuauhtémoc – Plaza Benito Juárez
|Durango
|15 al 16 de agosto
|Durango – Plaza IV Centenario
|Zacatecas
|18 al 20 de agosto
|Guadalupe – Explanada de la Presidencia Municipal
|Aguascalientes
|31 de julio al 1 de agosto
|Aguascalientes – Centro de Artes Visuales
|Baja California Sur
|13 al 16 de agosto
|La Paz – Parque Jardín Velasco
|Ciudad de México
|21 al 22 de agosto
|Azcapotzalco – Jardín Parque Hidalgo
|Ciudad de México
|28 de agosto al 2 de septiembre
|Milpa Alta – Explanada de la Alcaldía
|Ciudad de México
|13 al 16 de agosto
|Cuajimalpa – Explanada de la Alcaldía
|Michoacán
|12 al 16 de agosto
|Morelia – Plaza Valladolid
|Michoacán
|19 al 23 de agosto
|Cuitzeo – Jardín Principal
|Chihuahua
|14 al 16 de agosto
|Ciudad Juárez – Parque Central
|Jalisco
|13 de agosto
|Zapopan – Estación Tren Ligero Zapopan Centro
|Nuevo León
|21 al 22 de agosto
|San Nicolás de los Garza – Unidad Deportiva José Navarro
|Sonora
|15 de agosto
|Cajeme – Centro Magno
|Yucatán
|7 al 9 de agosto
|Mérida – Cámara de Comercio
|Estado de México
|25 de agosto al 2 de septiembre
|Otumba – Plaza de la Constitución
|Hidalgo
|15 al 16 de agosto
|Pachuca – Parque Cultural Hidalguense
|Baja California
|21 al 23 de agosto
|Tijuana – Plaza Galerías Hipódromo
|Estado de México
|14 al 16 de agosto
|Tlalnepantla – Estación San Rafael del Suburbano
|Estado de México
|21 al 23 de agosto
|Naucalpan – Plaza Revolución
|Estado de México
|6 al 8 de agosto
|Cuautitlán Izcalli – Zona de Bancos
|Estado de México
|28 al 30 de agosto
|Ecatepec – Explanada Central
|Estado de México
|13 al 16 de agosto
|San Mateo Atenco – Palacio Municipal
|Coahuila
|31 de julio
|Torreón – Cámara de Comercio
|Guanajuato
|21 al 30 de agosto
|Irapuato – Explanada de la Plaza de los Fundadores
|Tamaulipas
|14 al 16 de agosto
|Reynosa – Auditorio Municipal
|Tamaulipas
|19 de agosto
|Río Bravo – Unidad Deportiva Las Liebres
|Sinaloa
|7 de agosto
|Culiacán – Polideportivo Juan S. Millán
|Chiapas
|16 al 22 de agosto
|Comitán – Parque Central
|Colima
|15 de agosto
|Colima – Cancha Deportiva del Mirador
|Ciudad de México
|15 y 16 de agosto
|Profeco – Expo Reforma
Recomendaciones de la Profeco para surtir la lista escolar
Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para que las familias puedan surtir la lista de útiles escolares de manera responsable, proteger su economía y ejercer sus derechos como consumidores. La dependencia recordó que antes de adquirir materiales, uniformes, libros o contratar servicios educativos, las personas deben recibir información clara, veraz y completa sobre precios, características y condiciones de compra.
Profeco señaló que una de las claves para cuidar el presupuesto familiar es planear con anticipación. Entre sus recomendaciones destacan elaborar una lista de productos necesarios, revisar qué útiles, mochilas o uniformes pueden reutilizarse, comparar precios mediante herramientas como el programa Quién es Quién en los Precios, establecer un presupuesto y evitar compras impulsivas. También sugirió priorizar artículos de calidad, aprovechar ofertas solo cuando representen una verdadera necesidad y considerar gastos adicionales durante todo el ciclo escolar, como materiales, actividades y transporte.
La dependencia también recordó los derechos de las familias ante proveedores y escuelas particulares. Los consumidores pueden elegir libremente dónde comprar sus útiles y servicios, exigir productos seguros y de calidad, solicitar compensaciones ante fallas y acudir a Profeco para recibir asesoría o presentar quejas. En el caso de instituciones privadas, estas deben informar sus costos, acreditar su incorporación a la Secretaría de Educación Pública (SEP), respetar las colegiaturas acordadas y permitir la libre elección de proveedores, sin imponer lugares específicos para adquirir uniformes o materiales escolares.