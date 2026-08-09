Regreso a clases 2026: estas son las recomendaciones de la Profeco para surtir útiles escolares y ahorrar

Profeco y Condusef recomiendan reutilizar materiales, comparar precios y planear las compras antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027

Recomendaciones para surtir la lista escolar en este regreso a clases | Reuters

El regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027 representa una nueva etapa de gastos para las familias mexicanas por la compra de útiles, uniformes y otros materiales. Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) compartieron en la página del Gobierno de México una serie de recomendaciones para organizar las compras y reducir el impacto en el presupuesto familiar.

Entre las principales medidas se encuentra revisar los artículos utilizados durante el ciclo anterior para identificar cuáles todavía pueden aprovecharse. Profeco también recomienda realizar las compras con anticipación, comparar establecimientos, marcas y calidades, además de consultar las ferias de útiles escolares disponibles en cada localidad antes del regreso a las aulas.

Regreso a clases 2026: esta es la lista oficial de útiles escolares, por nivel escolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó una lista sugerida de útiles escolares mínimos para preescolar, primaria y secundaria dentro del modelo de la Nueva Escuela Mexicana. Los libros de texto gratuitos y materiales elaborados por el Estado se mantienen como los principales recursos educativos, mientras los docentes podrán solicitar productos adicionales cuando sean necesarios para las actividades escolares, procurando que representen el menor gasto posible para las familias.

Educación preescolar

Diferentes tipos de papel.

Pinturas.

Pinceles.

Lápices de colores.

Brochas.

Tijeras.

Pegamentos no tóxicos.

Plastilina no tóxica.

Los materiales serán determinados por docentes y familias de acuerdo con los proyectos y actividades de cada grupo.

Primer grado de primaria

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz.

Goma para borrar.

Sacapuntas.

Tijeras de punta roma.

Lápiz adhesivo.

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

50 hojas blancas.

Segundo grado de primaria

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz y bicolor.

Goma para borrar.

Sacapuntas.

Tijeras de punta roma.

Lápiz adhesivo.

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

50 hojas blancas.

Tercer grado de primaria

2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor y bolígrafo.

Sacapuntas.

Goma para borrar.

Tijeras de punta roma.

Lápiz adhesivo.

Una regla de plástico.

Lápices de colores de madera.

50 hojas blancas.

Cuarto grado de primaria

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo y marcatextos.

Sacapuntas.

Goma para borrar.

Lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

Una caja de lápices de colores de madera.

Un juego de geometría.

50 hojas blancas.

Quinto grado de primaria

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo y marcatextos.

Sacapuntas.

Goma para borrar.

Lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

Una caja de lápices de colores de madera.

Un juego de geometría.

50 hojas blancas.

Sexto grado de primaria

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo y marcatextos.

Sacapuntas.

Goma para borrar.

Lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

Una caja de lápices de colores de madera.

Un juego de geometría.

50 hojas blancas.

Educación secundaria

Un cuaderno para cada disciplina, cuyo tipo será determinado por cada docente.

Lápiz.

Bicolor.

Bolígrafo.

Marcatextos.

Sacapuntas.

Goma para borrar.

Tijeras.

Lápiz adhesivo.

Una caja de lápices de colores.

Un juego de geometría.

50 hojas blancas.

La SEP señala que para actividades relacionadas con vida saludable, educación física, artes y prácticas de laboratorio podrán solicitarse materiales adicionales. Estas peticiones deberán realizarse de acuerdo con las necesidades pedagógicas y en coordinación con las familias, privilegiando el aprovechamiento y reutilización de artículos que ya se encuentren disponibles en casa.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Profeco y Condusef para surtir la lista escolar en este regreso a clases?

Profeco recomienda evaluar la calidad de los productos antes de comprarlos y no elegir únicamente por diseños relacionados con personajes, héroes o figuras de moda, debido a que pueden tener un precio mayor sin que esto implique más durabilidad. También aconseja comprar en establecimientos formales que entreguen comprobantes y verificar que reglas, escuadras, transportadores y otros instrumentos no presenten deformaciones, además de comprobar que los bolígrafos funcionen correctamente.

Otra de las recomendaciones consiste en reutilizar cuadernos, juegos de geometría, mochilas y otros productos que permanezcan en buenas condiciones. Según la información difundida por Profeco, aprovechar una hoja limpia de un cuaderno anterior permite economizar aproximadamente 10 litros de agua, mientras prolongar la vida útil de un juego de geometría evita utilizar los recursos necesarios para fabricar uno nuevo, proceso para el que se requieren alrededor de 91 litros de agua.

En caso de recurrir a tarjetas u otro tipo de financiamiento para cubrir los gastos escolares, Profeco y Condusef aconsejan evaluar primero la capacidad de pago de la familia. Antes de contratar un crédito se debe revisar el Costo Anual Total (CAT), la tasa de interés y las comisiones correspondientes, con el objetivo de conocer cuánto terminará pagándose y evitar compromisos que puedan generar sobreendeudamiento.

¿Ya estás preparando la lista de útiles? Comparar también es ahorrar.



La Profeco analizó 94 productos escolares, entre cuadernos, lápices de color, gomas, juegos de geometría, sacapuntas y bolígrafos, para conocer su calidad, desempeño y cumplimiento.



El estudio encontró… pic.twitter.com/OF7scAvG1G — Profeco (@Profeco) August 8, 2026

¿Cuándo regresan a clases los alumnos en México?

El ciclo escolar 2026-2027 comenzará oficialmente el lunes 31 de agosto de 2026 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. El calendario también establece vacaciones de invierno del lunes 21 de diciembre de 2026 al miércoles 6 de enero de 2027, por lo que las actividades escolares se reanudarán el jueves 7 de enero.

El periodo vacacional de Semana Santa se realizará del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. De acuerdo con el calendario de la SEP, el ciclo escolar 2026-2027 finalizará el viernes 9 de julio de 2027, fecha que marcará el cierre de actividades académicas para los alumnos de educación básica en México.

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