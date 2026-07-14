Dani Alves: “En la prisión, ganando 113 euros, yo era más feliz que ganando millones”

Alves relató que dentro del centro penitenciario realizaba labores de limpieza y que ese trabajo terminó por convertirse en una experiencia espiritual

Dani Alves deja atrás los lujos como futbolista | @srDaniAlves

Dani Alves volvió a generar polémica tras la difusión de varios videos en los que aparece como predicador y conferencista religioso. La frase que más llamó la atención fue una comparación directa entre su etapa como futbolista millonario y los meses que pasó en prisión en Barcelona: “Yo ganaba millones de euros, gracias a Dios y al futbol, pero en la prisión, ganando 113 euros, yo era más feliz que ganando millones”.

El exjugador del FC Barcelona y de Pumas aseguró que el encierro modificó por completo su manera de entender el éxito. Según su testimonio, la falta de lujos y la rutina penitenciaria le permitieron encontrar una estabilidad emocional que no había experimentado durante los años de mayor fama y riqueza.

Alves relató que dentro del centro penitenciario realizaba labores de limpieza y que ese trabajo terminó por convertirse en una experiencia espiritual. “Antes yo jugaba al futbol y ahora estaba en la prisión limpiando la cárcel, pero tenía a mi papá [Dios] conmigo. Yo decía: ‘¿Qué valen millones de euros sin padre?’”, expresó ante los asistentes.

Sus declaraciones se viralizaron de inmediato y provocaron una amplia discusión en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron el tono religioso de sus palabras, otros recordaron las circunstancias que lo llevaron a prisión y cuestionaron el enfoque de sus testimonios públicos.

El brasileño fue detenido en enero de 2023 después de ser acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona. El proceso judicial derivó inicialmente en una condena de cuatro años y medio de cárcel, de los cuales permaneció alrededor de 14 meses recluido en Brians 2.

En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia y dictó su absolución. Sin embargo, el caso quedó pendiente de revisión por parte del Tribunal Supremo, por lo que su situación judicial continuó bajo atención pública.

Su paso por prisión también tuvo repercusiones en el fútbol mexicano. Pumas rescindió su contrato tras la detención y llevó el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que determinó que Alves debía indemnizar al club con 2.2 millones de dólares por incumplimiento contractual.

Desde entonces, Alves ha intentado reconstruir su vida pública desde un discurso centrado en la fe. Además de sus apariciones en eventos evangélicos, retomó su vínculo con el fútbol en Portugal, donde adquirió el Sporting Clube de São João de Ver y se registró como jugador. Su mensaje actual gira alrededor de una idea que resume su nueva narrativa: la felicidad, sostiene, no estuvo en los millones, sino en la transformación que dice haber vivido durante el encierro.

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