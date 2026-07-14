Tom Cruise, Robbie Williams y Laura Pausini encabezan la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La FIFA confirmó a las figuras que participarán en el espectáculo previo a la final, programado 90 minutos antes del inicio del partido

La Gran Manzana albergará la final del Mundial 2026 | Reuters

La Copa del Mundo 2026 celebrará su última jornada con una ceremonia de clausura que reunirá a figuras de la música y el entretenimiento antes de la final en el New York New Jersey Stadium. La FIFA confirmó que el espectáculo se realizará el domingo 19 de julio y comenzará 90 minutos antes del partido que definirá al campeón del torneo.

Tom Cruise tendrá una aparición especial durante la ceremonia, mientras que Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed formarán parte de las actuaciones programadas. La organización adelantó que la lista todavía no está cerrada y que más artistas e invitados especiales serán anunciados durante los próximos días.

El espectáculo comenzará a las 13:30 horas de Nueva York y Nueva Jersey, 11:30 del centro de México. La FIFA pidió a los aficionados llegar con anticipación debido a que el público presente tendrá una participación activa durante la ceremonia, aunque no detalló las dinámicas que se realizarán desde las tribunas.

Las puertas del New York New Jersey Stadium abrirán a las 11:00 horas locales, cuatro horas antes del inicio de la final. Desde ese momento estarán disponibles diferentes actividades para los asistentes, además de experiencias, recompensas y entretenimiento previo al partido y a la ceremonia de clausura.

Opening the Final with a star-studded list of performers 🤩#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026

Jennifer Hudson será otra de las protagonistas de la jornada. La ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes del silbatazo inicial. La ceremonia será producida en colaboración creativa con Balich Wonder Studio y tendrá como eje el recorrido de las 48 selecciones que participaron en el torneo. El espectáculo también recordará la actividad desarrollada en los tres países anfitriones y las 16 ciudades sede durante la competencia.

Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa del Mundo 2026, explicó que el evento buscará conectar el cierre del torneo con las ceremonias que marcaron su inicio en Canadá, México y Estados Unidos. “La ceremonia de clausura completará el recorrido de la Copa del Mundo 2026 a través de la música, la cultura y el fútbol, antes de dar inicio al esperado partido que coronará a los campeones de este torneo”, señaló el directivo.

La final se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium y comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. España y Francia se verán las caras este 14 de julio en busca del primer boleto, mientras que Inglaterra y Argentina se enfrentarán en Atlanta en la segunda semifinal el miércoles 15.

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