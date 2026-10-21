IMSS cambia las reglas para la Modalidad 40: ¿Cómo te afecta en tu pensión si cotizas por tu cuenta?

Conoce los cambios en las pensiones que entrarán en vigor el 22 de octubre tras el anuncio del nuevo acuerdo hecho en el Diario Oficial de la Federación

Lo que debes saber de los cambios de la Modalidad 40 | IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) modificó los límites de salario con los que las personas se pueden incorporar a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida popularmente como Modalidad 40. El Acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, publicado el 21 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, establece que las nuevas incorporaciones tomarán como referencia el último salario registrado ante el IMSS y se limitan las aportaciones voluntarias.

Con esta medida, se limita una estrategia que empleaban las personas que, tras dejar un empleo formal, pagaban cuotas voluntarias para mejorar su pensión, principalmente aquellos trabajadores que entraban en la Ley del Seguro Social de 1973 y estaban cerca de la jubilación, con el objetivo de obtener una pensión más alta.

MÁS INFORMACIÓN: Calendario de pagos IMSS e ISSSTE noviembre 2026

Modalidad 40: estas son las nuevas reglas de cotización y derechos de los pensionados

El acuerdo del Consejo Técnico del IMSS establece que las personas se incorporen bajo las nuevas condiciones de la Modalidad 40 tendrán un cálculo de su pensión con el último salario base de cotización ante el instituto, con un límite de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) adicional.

Bajo la nueva reglamentación, la práctica de aumentar los ingresos declarados para maximizar la pensión queda limitada. Por ejemplo, si un trabajador cotizaba al final de su vida laboral un salario base equivalente a una cantidad moderada, ya no podrá registrarse hasta 25 UMA ($12,703) y aspirar a pensiones mensuales que superaban los montos tradicionales. Con esta medida, se busca restablecer el equilibrio financiero del IMSS, limitando el impacto fiscal de las pensiones elevadas con las aportaciones voluntarias.

Las nuevas medidas entrarán en vigor el jueves 22 de octubre, un día después de lo anunciado en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación del año 2024, en México hay 275,087 personas inscritas en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.

¿Qué pasa con los que ya están inscritos en la Modalidad 40?

Uno de los puntos que generaron mayor incertidumbre en la población asegurada es la situación jurídica de quienes ya se encontraban participando en el esquema de aportaciones voluntarias de la Modalidad 40. Ante este escenario, el IMSS estableció un principio de respeto a los derechos adquiridos; es decir, se mantienen las condiciones previas.

Las personas que ya están inscritas en la Modalidad 40 conservan las condiciones bajo las cuales se registraron hasta concluir el periodo contratado que ampara su convenio actual. Si un trabajador se encontraba pagando bajo las reglas anteriores podrá mantener su estrategia financiera sin modificaciones hasta finalizar el plazo estipulado en su programa de aportaciones.