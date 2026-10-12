Modalidad 10 del IMSS: ¿Qué es y cómo entrar a este esquema de trabajadores independientes?

El programa permite a personas que trabajan por cuenta propia acceder a servicios médicos, semanas de cotización, pensión y otras prestaciones

¿Cómo registrarse en la Modalidad 10 del IMSS? | IMSS

La Modalidad 10 del IMSS permite que las personas trabajadoras independientes se incorporen de manera voluntaria al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin necesidad de contar con un patrón. El esquema contempla diferentes prestaciones de seguridad social y también puede beneficiar a familiares que cumplan con los requisitos establecidos.

El programa está dirigido, entre otros, a profesionistas independientes, freelancers, comerciantes, artesanos, pequeños empresarios y personas que trabajan mediante plataformas digitales. También pueden incorporarse mexicanos que laboran en el extranjero sin un patrón registrado en México, así como ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.

¿Qué es la Modalidad 10 del IMSS y a quién está dirigido?

La Modalidad 10 es un esquema de incorporación voluntaria para personas que trabajan por cuenta propia y que buscan contar con cobertura de seguridad social. Al registrarse, el trabajador comienza a generar semanas de cotización dentro del Régimen Obligatorio, un elemento que puede ser utilizado para cumplir con los requisitos necesarios para una pensión.

¿Cuáles son los beneficios de la Modalidad 10 para trabajadores independientes?

Entre los beneficios se encuentran servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos, incapacidades, protección por riesgos de trabajo, pensión por invalidez y vida, semanas de cotización para el retiro, guarderías y otras prestaciones sociales. La cobertura también contempla al cónyuge o concubino, hijos y padres, de acuerdo con las condiciones aplicables.

Además, los trabajadores independientes pueden realizar aportaciones al INFONAVIT para generar ahorro y tener acceso a un crédito para vivienda. En materia de retiro, el esquema permite acumular semanas de cotización y administrar una cuenta individual para el ahorro, de acuerdo con las reglas correspondientes.

¿Cómo registrarse en la Modalidad 10 del IMSS? Pasos y requisitos indispensables

El trámite puede realizarse en línea o de manera presencial. Para la incorporación digital se debe ingresar al portal correspondiente, establecer el Salario Base de Cotización con el que se desea participar y realizar el pago de las cuotas establecidas. Posteriormente, el trabajador puede registrar su cuenta individual en una Afore.

Pasos para registrarse

Ingresar al portal oficial del IMSS para la incorporación de personas trabajadoras independientes. Definir el Salario Base de Cotización (SBC) con el que se desea participar. Realizar el pago de las cuotas correspondientes. Una vez incorporado, registrar la cuenta individual en una Afore para comenzar a gestionar el ahorro para el retiro

Entre los documentos y datos necesarios están la CURP, RFC, Número de Seguridad Social y correo electrónico personal. Quienes prefieran realizar el procedimiento presencial pueden acudir a la Subdelegación del IMSS que corresponda a su domicilio.

Requisitos

CURP

RFC

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico personal

El monto de las cuotas depende del Salario Base de Cotización que registre cada trabajador. Para 2026, se establece un mínimo de 9,451 pesos mensuales en el resto del país y de 13,226.10 pesos en la zona libre de la frontera norte; el límite máximo es de 25 UMA, equivalente a 89,155.50 pesos mensuales. El IMSS cuenta con una calculadora para conocer la cuota correspondiente antes de realizar el trámite.