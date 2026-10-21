Estrella Roja vs Copenhague, en vivo: transmisión del partido de la Conference League 2026, jornada 2

La UEFA Conference League 2026-27 continúa con su segunda jornada y uno de los encuentros enfrentará al Estrella Roja de Belgrado contra el FC Copenhague. El conjunto serbio buscará aprovechar su condición de local para conseguir sus primeros puntos, mientras que el equipo danés intentará mantener su inicio ganador. El partido se podrá seguir a través de Claro Sports Premium en YouTube.

Ambos equipos llegan después de resultados diferentes en su presentación dentro de la fase de liga. Estrella Roja perdió 3-2 frente al Lugano en Suiza, mientras que Copenhague derrotó 3-0 al Braga en Dinamarca. El resultado de este segundo enfrentamiento podría comenzar a marcar sus aspiraciones de clasificación, en un torneo cuya fase de liga contempla seis partidos por equipo.

¿A qué hora inicia la transmisión del Estrella Roja vs Copenhague el 22 de octubre?

El partido entre Estrella Roja y Copenhague se disputará el jueves 22 de octubre de 2026, con inicio de transmisión a las 10:35 horas, tiempo del centro de México, a través de Claro Sports Premium en YouTube. El silbatazo inicial está programado para las 10:45 horas, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Conference League.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Estrella Roja vs Copenhague en la Conference League 2026

Estrella Roja y Copenhague registran dos enfrentamientos oficiales previos, ambos correspondientes a la tercera ronda de clasificación de la Champions League 2019-20. El primero se disputó el 6 de agosto de 2019 en Belgrado y terminó1-1. Una semana después, el 13 de agosto, volvieron a empatar por el mismo marcador en Dinamarca, por lo que la eliminatoria se definió mediante una tanda de penales.

El equipo serbio consiguió avanzar tras imponerse 7-6 en los penales, después de un marcador global de 2-2. De esta manera, Estrella Roja y Copenhague volverán a encontrarse en una competición organizada por la UEFA después de siete años. No existen cinco antecedentes directos entre ambos clubes: únicamente los dos partidos de 2019, por lo que el encuentro de 2026 representará su primer enfrentamiento en la Conference League.

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