Anáhuac Cancún vs Pumas CU en vivo: horario y dónde ver el partido de la Semana 9 de la ONEFA 2026

Pumas CU busca cerrar la temporada regular de la ONEFA 2026 con una victoria ante Leones Anáhuac Cancún antes de disputar los playoffs

Anáhuac Cancún vs Pumas CU en vivo: horario y dónde ver | Claro Sports

Los Pumas CU buscarán cerrar la temporada regular de la ONEFA 2026 con una victoria cuando reciban a los Leones de la Anáhuac Cancún en la Semana 9. El conjunto de Ciudad Universitaria llega al encuentro como líder de su conferencia, con siete triunfos y una derrota, mientras se prepara para disputar los playoffs del fútbol americano universitario mexicano.

El equipo auriazul comenzó la campaña con una victoria frente a Leones Anáhuac México Norte y logró mantener el paso durante las primeras tres jornadas, en las que consiguió dos triunfos en casa y uno como visitante. Su única derrota llegó en la cuarta semana ante los Borregos del Tecnológico de Monterrey, resultado tras el cual retomó el camino de las victorias para mantenerse en la primera posición.

Los universitarios descansarán en la Semana 10 antes de comenzar su participación en la postemporada.

Por su parte, Leones Anáhuac Cancún llega con una victoria y seis derrotas, registro que lo coloca en el penúltimo puesto de la conferencia y sin posibilidades de disputar el Campeonato Nacional. Los cancunenses vienen de perder 59-0 ante Borregos Monterrey y tendrán la oportunidad de sumar otro resultado antes de concluir su calendario ante los Burros Blancos del IPN.

¿Cuándo y dónde juegan Anáhuac Cancún vs Pumas CU por la Semana 9 de la ONEFA 2026?

El enfrentamiento entre Pumas CU y Leones Anáhuac Cancún se disputará el viernes 30 de octubre de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. El partido corresponde a la novena jornada de la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA.

Horario y dónde ver en vivo el Anáhuac Cancún vs Pumas CU: canales de TV y transmisión online

El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y se podrá seguir a detalle en la transmisión de la multiplataforma de Claro Sports.

Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México.

Transmisión: multiplataforma de Claro Sports.

Antecedentes del Anáhuac Cancún vs Pumas CU y últimos cinco resultados en la ONEFA

El enfrentamiento del viernes marcará el regreso de los duelos entre Pumas CU y Leones Anáhuac Cancún dentro de la Liga Mayor, después de los cambios en el formato de competencia y la incorporación de los cancunenses a la Conferencia de los 14 Grandes.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta al 24 de septiembre de 2016, cuando Pumas CU consiguió una victoria de 35-9 sobre los Leones en el Estadio Olímpico Universitario.