¡No es la primera vez que le pasa en Colombia! Pablo Peirano y las expulsiones en Liga BetPlay

Comenzando primero por él. El uruguayo deberá analizar la situación que vive su equipo y mejorar este registro negativo.

Pablo Peirano y las expulsiones en el FPC/ Vizzor Image/ Chat GPT.

Atlético Bucaramanga cayó 2-1 el pasado lunes ante Independiente Santa Fe. A pesar de haber hecho un partido para llevarse por lo menos 1 punto para Santander, Luis Palacios sorprendió en el tiempo de adición, con un golazo le rompió el arco a Cristopher Fiermarín para el contundente 2-1 para el ‘Cardenal’ que lo dejó a un paso de la clasificación a cuadrangulares.

Sin lugar a dudas el partido para el visitante se desequilibró por la expulsión de Carlos Romaña, en una polémica decisión arbitral de Carlos Ortega, cuando Hugo Rodallega le había ganado la posición al defensa, sin embargo el defensa decidió derribarlo porque el delantero del ‘León’ tya quedaba frente a su arquero. El colegiado no pensó dos veces en mandarlo a las duchas, dejando al ‘Leopardo’ con 10 en el terreno de juego.

⚽❌ Carlos Romaña ve la tarjeta roja y Bucaramanga queda con diez jugadores ante Santa Fe.



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Minutos después, increíblemente, Bucaramanga jugó mejor en El Campín, a tal punto que empató la contienda gracias a un golazo de Luciano Pons. Sin embargo no le iba a alcanzar para salir ‘con vida’ del ‘Coloso de la 57’, porque gracias a Fagúndez, Rodallega y Palacios, Pablo Repetto iba a ‘salvar las papas’ y las críticas gracias a la exquisita definición de su número 14.

Pero Pablo Peirano también tuvo una noche atípica en la capital de la República, ya que vio la cartulina roja al igual que Romaña. El uruguayo había sido advertido por Carlos Ortega en varias ocasiones sobre su actuar y sus acciones desde la raya, pero al minuto 87 fue la ‘copa que rebasó el vaso’. Después de tirar un balón al campo de juego el colegiado no aguantó más y lo mandó al camerino.

No es la primera vez que le pasa al estratega de 51 en esta Liga BetPlay, ya le había sucedido, después de lo sucedido en el Estadio Palmaseca ante Deportivo Cali, cuando en medio de discusiones en este escenario vio una suspensión de 6 fechas, las cuales tuvo que cumplir todas lejos del banquillo del cuadro santandereano.

De igual manera, no es la primera ocasión en el Fútbol Profesional Colombiano en la que está sufriendo constantes expulsiones de sus jugadores, ya le sucedió cuando estuvo al frente de Independiente Santa Fe, especialmente en el 2025, año en el que llegó a una final, precisamente contra Atlético Bucaramanga, pero la perdió.

Expulsiones de Independiente Santa Fe en el 2025

Según el portal footballdatabase.eu el cuadro ‘Cardenal’ reportó 8 jugadores expulsados en 52 compromisos del aquel año, bajo la dirección técnica de Pablo Peirano, un equipo que también sufría de este debacle, pero que fue mejorando poco a poco en este ítem, algo que le permitió ser finalista del primer semestre.

Inclusive, el 3 de marzo del 2024, Independiente Santa Fe visitó a Alianza en Valledupar, plaza y equipo complicado. En aquella oportunidad el ‘León’ pegó primero en el marcador con gol de Hugo Rodallega al minuto 8, pero Yilmar Velásquez y Francisco Chaverra fueron expulsados. Con 9 jugadores el ‘Primer Campeón’ aguantó el 1-0 y terminó victorioso en Valledupar. Dicho compro fue muy recordado de esa campaña, inclusive tiempo después el presidente Eduardo Méndez aseguró que los jugadores habían recibido un premio por dichos 3 puntos en esas condiciones.

Expulsiones de Atlético Bucaramanga, en lo que va del 2026

Atlético Bucaramanga, bajo las órdenes de Pablo Peirano, lidera este ítem negativo en lo que va de la Liga BetPlay ya se reportan 5 expulsiones en 15 compromisos, dicho esto ve 1 tarjeta roja cada 3 partidos, un registro muy alto para un equipo que sigue peleando por obtener un cupo en los cuadrangulares semifinales del rentado local.

30.08.2026 | Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga | Árbitro: José Bautista | Expulsado: José García de Atlético Bucaramanga (roja directa, protesta).

17.09.2026 | Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín | Árbitro: Carlos Ortega | Expulsado: Fabián Sambueza de Atlético Bucaramanga (roja directa, acción temeraria).

04.10.2026 | Atlético Bucaramanga vs Junior | Árbitro: Wílmar Roldán | Expulsado: José García de Atlético Bucaramanga (roja directa, falta que frustró ocasión manifiesta de gol).

26.10.2026 | Santa fe vs Atlético Bucaramanga | Árbitro: Carlos Ortega | Expulsado: Carlos Romaña de Atlético Bucaramanga (roja directa, último hombre).

18.10.2026 | Atlético Bucaramanga vs América de Cali | Árbitro: Bismark Santiago | Expulsado: Carlos Romaña de Atlético Bucaramanga (roja directa, acción temeraria).

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