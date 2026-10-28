Mixco vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Mixco Xelajú, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Mixco recibe a Xelajú MC por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un encuentro entre dos equipos que buscan consolidarse en los puestos de clasificación. Los Chicharroneros intentarán extender su racha invicta para mantener la presión sobre el líder, mientras los Superchivos necesitan encadenar victorias para acercarse a los primeros lugares. Ambos llegan después de conseguir triunfos importantes y tendrán la oportunidad de dar otro paso en la recta final de la fase regular.

Mixco ocupa el tercer lugar con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y cinco derrotas. El equipo de Fabricio Benítez viene de superar 3-1 a Guastatoya como visitante y acumula seis encuentros sin perder, una racha que lo metió de lleno en la pelea por el liderato. Los Chicharroneros están apenas a dos unidades de Antigua GFC y buscarán aprovechar la localía para seguir sumando y sostener su buen momento.

Por su parte, Xelajú MC se ubica en la quinta posición con 24 unidades, tras siete triunfos, tres empates y seis derrotas. El conjunto de Roberto Hernández llega después de vencer 1-0 a Municipal en el Mario Camposeco, aunque todavía necesita encontrar regularidad: ha alternado victorias y derrotas durante las últimas siete jornadas. Los Superchivos intentarán romper esa secuencia y ganar dos partidos consecutivos, algo que solamente consiguieron en las primeras dos fechas del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mixco vs Xelajú MC de la jornada 17 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Deportivo Mixco y Xelajú MC será el jueves 29 de octubre a las 11:00 horas en el estadio Santo Domingo y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Xelajú MC hoy

Xelajú MC no podrá contar con Diego Casas, expulsado en el duelo ante Municipal, mientras que Deportivo Mixco no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Mixco: Kevin Moscoso; Allen Yanes, Jorge Sotomayor, Manuel Moreno, Cristian Jiménez; Fabián Cuero, Gabriel Arce, José Can; Kennedy Rocha, Nicolás Martínez y Jefrey Segura. DT: Fabricio Benítez.

Xelajú MC: Rubén Silva; Raúl Calderón, Kevin Ruiz, Ernesto Monreal, Erick González; Yair Jaén, Maynor De León, Elmer Cardoza, Antonio López; Yilton Díaz y Óscar De León. DT: Roberto Hernández.

MÁS INFORMACIÓN: Xelajú MC castiga a Municipal y profundiza la crisis de los Rojos

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Xelajú MC:

30 de agosto de 2026 | Xelajú MC 4-1 Mixco | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 11 de abril de 2026 | Mixco 3-1 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de febrero de 2026 | Xelajú MC 2-1 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 17 de octubre de 2025 | Xelajú MC 1-2 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de agosto de 2025 | Mixco 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

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