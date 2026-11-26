La primera tormenta invernal provocará lluvias, heladas y posibles nevadas en distintas regiones de México durante el fin de semana

El Clima en la Ciudad de México | Foto por GERARDO VIEYRA / NURPHOTO VIA AFP

La primera tormenta invernal de la temporada provocará un descenso de las temperaturas en México durante los últimos días de noviembre. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la formación de este fenómeno sobre el occidente del territorio nacional favorecerá las precipitaciones, las heladas y la posible caída de nieve o aguanieve en regiones montañosas de distintas entidades.

Ante este panorama, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió un aviso por las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana. La dependencia alertó sobre la posibilidad de nevadas en las zonas de mayor altitud de la capital, además de lluvias y rachas de viento, por lo que solicitó a la población tomar precauciones.

¿Qué días y en qué alcaldías hay probabilidad de caída de nieve y aguanieve en la CDMX?

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil, la caída de nieve o aguanieve en la Ciudad de México podría registrarse desde la noche del viernes 27 de noviembre y durante la mañana del sábado 28. Sin embargo, la presencia de nieve sobre la superficie podría extenderse hasta las primeras horas del domingo 29.

El fenómeno se concentraría en las regiones montañosas del sur y poniente de la capital. Aunque las autoridades no precisaron cuáles serán las alcaldías donde podría nevar, por su ubicación y elevación, las demarcaciones que podrían presentar estas condiciones son:

Tlalpan.

Milpa Alta.

Magdalena Contreras.

Cuajimalpa.

Álvaro Obregón.

Entre los sitios donde existe esta posibilidad se encuentra el Ajusco, así como las zonas montañosas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de México, durante el viernes y sábado se pronostican temperaturas máximas de entre 8 y 13 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarán entre los -2 y 6 grados. Para el domingo se espera un incremento en las temperaturas máximas, que podrían alcanzar entre 16 y 19 grados, aunque continuará la posibilidad de heladas durante la mañana en las zonas de mayor altitud.

También se prevén precipitaciones desde la mañana del viernes hasta las primeras horas del sábado, con acumulaciones que podrían superar los 70 milímetros. Las lluvias podrían continuar durante la tarde del 28 de noviembre.

Clima en México: ¿Qué estados tendrán lluvias torrenciales y bajas temperaturas?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, pese a que el frente frío número 8 dejará de afectar al territorio mexicano, la masa de aire ártico que lo acompaña mantendrá el descenso de las temperaturas en distintas regiones del país. A estas condiciones se sumará la formación de la primera tormenta invernal de la temporada.

Durante el viernes 27 de noviembre, se pronostican lluvias torrenciales en el sur de Jalisco, Colima y las regiones oeste y sur de Michoacán. Asimismo, se esperan precipitaciones intensas en el oeste y suroeste del Estado de México, el sureste de Guanajuato y el oeste y suroeste de Guerrero.

Clima en el país en el fin de semana de noviembre | CONAGUA

Para el sábado 28 de noviembre, Guerrero concentrará el pronóstico de lluvias torrenciales, mientras que Oaxaca y Puebla registrarán precipitaciones intensas. En Michoacán, Estado de México y Morelos se esperan lluvias muy fuertes, así como lluvias fuertes en la Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz.

Respecto al descenso de las temperaturas, el pronóstico del SMN para este jueves 26 de noviembre contempla las siguientes condiciones:

Temperaturas inferiores a -5 grados: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas de -5 a 0 grados: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Temperaturas de 0 a 5 grados: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además, desde la noche del jueves existe la posibilidad de nevadas en las regiones montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Durante la noche del viernes, estas condiciones podrían extenderse hacia zonas con elevaciones superiores a los 2,800 metros sobre el nivel del mar de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México. Para el sábado, el pronóstico también contempla regiones montañosas de Veracruz.

Estas son las recomendaciones de Protección Civil ante la primera tormenta invernal

Ante el pronóstico de lluvias, heladas y posibles nevadas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México dio a conocer una serie de medidas para prevenir afectaciones a la salud y reducir los riesgos durante el fin de semana.

Las recomendaciones de la dependencia son las siguientes:

Utilizar ropa de abrigo y proteger la nariz y la boca al salir de casa.

Evitar el uso de anafres y braseros dentro de habitaciones o espacios sin ventilación, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Mantener las coladeras libres de basura para permitir el paso del agua y prevenir inundaciones.

Evitar atravesar calles y avenidas donde se hayan formado corrientes de agua.

Consultar los comunicados de Protección Civil y los pronósticos meteorológicos a través de los canales oficiales.

Las autoridades solicitaron a quienes habitan en las zonas de mayor altitud de la Ciudad de México mantenerse pendientes de las actualizaciones del pronóstico, debido a la posibilidad de temperaturas bajo cero, heladas y caída de nieve o aguanieve durante el fin de semana.